طريقة عمل كيكة الجيلي بمذاق لا يقاوم

كيكة الجيلي
قدمت الشيف غادة التلي، ، طريقة عمل كيكة الجيلي فهي من الحلويات اللذيذة التي تساعد على ترطيب الجسم ومقاومة ارتفاع درجات الحرارة.
مقادير كيكة الجيلي :
2 كوب دقيق
1 كوب سكر
2 ملعقه صغيره بيكنج باودر
4 بيض
فانيلا
3/4 كوب زيت
3/4 كوب حليب
4 جيلي فراوله
6 كوب ماء
2 كوب فراوله
طريقة تحضير كيكة الجيلي :
لعمل الكيكة نخفق السكر مع البيض والفانيلا جيدا
نضيف الزيت ونستمر بالخفق
نخلط الطحين مع البيكنج باودر ثم نضيفهم بالتدريج لخليط البيض ثم نضيف الحليب ونخفق حتى يتجانس الخليط
نسكب خليط في القالب المدهون وندخلها على الفرن الساخن على درجة 180 لمدة 40 دقيقة حتى تنضج
نخرج الكيك حتى يبرد ونساوي الوجه بالسكين
نقوم بعمل الجيلي بالماء الساخن
نضع طبقة رقيقة بالصينية التي عملنا بها الكيكة وندخلها الثلاجة لتجمد
نخرج الصينية ونرص الفراولة ثم نضع عليها طبقة رقيقة من الجيلي لتتماسك الفراولة مع الطبقة الأولى
وندخلها إلى الثلاجة لتجمد
ثم نخرجها ونسكب عليها طبقة من الجيلي وندخلها تجمد ثانيا
نخرج الصينية ونضع الكيكة فوق الجيلي ونسكب باقي الجيلي فوق الكيكة
ندخل الصينية إلى الثلاجة حتى يجمد الجيلي
عند التقديم نضع الصينية داخل صينية أكبر فيها القليل من الماء الساخن ليفك الجيلي
نقلب الكيكة وتقدم باردة بالهنا والشفا.
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