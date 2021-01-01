طريقة عمل كيكة الجيلي بمذاق لا يقاوم



كيكة الجيلي كيكة الجيلي



قدمت الشيف غادة التلي، ، طريقة عمل كيكة الجيلي فهي من الحلويات اللذيذة التي تساعد على ترطيب الجسم ومقاومة ارتفاع درجات الحرارة.







مقادير كيكة الجيلي :

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2 كوب دقيق1 كوب سكر2 ملعقه صغيره بيكنج باودر4 بيضفانيلا3/4 كوب زيت3/4 كوب حليب4 جيلي فراوله6 كوب ماء2 كوب فراولهطريقة تحضير كيكة الجيلي :لعمل الكيكة نخفق السكر مع البيض والفانيلا جيدانضيف الزيت ونستمر بالخفقنخلط الطحين مع البيكنج باودر ثم نضيفهم بالتدريج لخليط البيض ثم نضيف الحليب ونخفق حتى يتجانس الخليطنسكب خليط في القالب المدهون وندخلها على الفرن الساخن على درجة 180 لمدة 40 دقيقة حتى تنضجنخرج الكيك حتى يبرد ونساوي الوجه بالسكيننقوم بعمل الجيلي بالماء الساخننضع طبقة رقيقة بالصينية التي عملنا بها الكيكة وندخلها الثلاجة لتجمدنخرج الصينية ونرص الفراولة ثم نضع عليها طبقة رقيقة من الجيلي لتتماسك الفراولة مع الطبقة الأولىوندخلها إلى الثلاجة لتجمدثم نخرجها ونسكب عليها طبقة من الجيلي وندخلها تجمد ثانيانخرج الصينية ونضع الكيكة فوق الجيلي ونسكب باقي الجيلي فوق الكيكةندخل الصينية إلى الثلاجة حتى يجمد الجيليعند التقديم نضع الصينية داخل صينية أكبر فيها القليل من الماء الساخن ليفك الجيلينقلب الكيكة وتقدم باردة بالهنا والشفا.