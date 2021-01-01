أعلان القائمة .. موعد مباراة مصر مع كوريا الجنوبية والقنوات الناقلة

آخر الأخباراخبار الرياضة › أعلان القائمة .. موعد مباراة مصر مع كوريا الجنوبية والقنوات الناقلة

صورة الخبر: موعد مباراة مصر مع كوريا الجنوبية
موعد مباراة مصر مع كوريا الجنوبية


يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي وديا.
يأتي ذلك في إطار استعدادت كوريا الجنوبية للمشاركة في كأس العالم 2022.

وتتوجه بعثة منتخب مصر مساء اليوم -السبت- إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة.

ويستضيف ملعب سيول كأس العالم المباراة الودية بين المنتخبين المصري والكوري الجنوبي.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو المقبل.

ويبدأ اللقاء في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة (الثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية).

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.
وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق القائمة المسافرة لخوض المباراة:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي- محمود جاد

في الدفاع: محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- باهر المحمدي- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- كريم حافظ- عمر جابر- عمر كمال عبد الواحد

في الوسط: أحمد حمدي- مهند لاشين- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- محمد إبراهيم- أحمد سيد "زيزو"- أحمد رفعت- إبراهيم عادل- مصطفى شلبي

في الهجوم: مصطفى محمد- أحمد عاطف

المصدر: filgoal

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أعلان القائمة .. موعد مباراة مصر مع كوريا الجنوبية والقنوات الناقلة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
52308

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager