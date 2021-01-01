لا وجود للطيار .. طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا



طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا

أقلعت طائرة غامضة يوم الأربعاء من ليتوانيا ودخلت بشكل غير قانوني المجال الجوي لعدة دول، مما أثار حالة من التأهب الدولي، خاصة أن ليتوانيا أكدت عدم إقلاع أية طائرة من مطاراتها في ذلك الوقت.







والأشد غرابة، أنه قد تم العثور على الطائرة الغامضة في وقت لاحق في بلغاريا لكن بدون طاقم، ومن غير المعروف حتى الآن لمن تنتمي.

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وأوضح وزير الدفاع البلغاري في بيان أن الطائرة التي أقلعت من ليتوانيا حلقت فوق المجر لفترة وجيزة ثم فوق صربيا ورومانيا ودخلت يوم الأربعاء الساعة 19:09 المجال الجوي لبلغاريا.لم يكن للطائرة التي تتسع لراكبين خطة طيران معتمدة، وتم إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وأضافت وزارة الدفاع الرومانية أن الطيار لم يستجب لطلبات لاسلكية وإشارات بصرية.تأهب دولي لاعتراض الطائرة المجهولةاعترضت طائرتان مجريتان من طراز جريبن وطائرتان مقاتلتان أمريكيتان من طراز F-16 وطائرتان رومانيتان مقاتلتان من طراز F-16 الطائرة الدخيلة ورافقتها حتى دخول المجال الجوي البلغاري.وقال وزير الدفاع البلغاري دراجومير زاكوف للصحفيين بأن القوات الجوية البلغارية لم تدافع على الفور بالطائرات المقاتلة لأن "الطائرة لم تكن تشكل تهديدًا في أي وقت".وكانت الطائرة قد توقفت للتزود بالوقود في بلدة فيدين شمال غرب بلغاريا، وعثر المسئولون في وقت لاحق على الطائرة في مطار قديم بالقرب من مدينة تارجوفيست الشرقية ولكن لا أثر لطاقم أو ركاب.وزير الداخلية البلغاري: العثور على الطائرة بدون طاقم ولا ركابوصرح وزير الداخلية البلغاري بويكو راشكوف للصحفيين بأن محرك الطائرة كان لا يزال دافئًا عندما تم العثور عليها، ومازال مكان أفراد الطاقم مجهولا.ووفقًا للمطارات الليتوانية، لم تقلع الطائرة من أي من المطارات الليتوانية الرئيسية في فيلنيوس، كاوناس وبالانجا، ولكن كان من الممكن أن تفعل ذلك من المطارات الأصغر الأخرى في البلاد.