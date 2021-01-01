شاب فلسطيني يتشاجر مع مجموعة من الجنود الإسرائيليين .. بالفيديو

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › شاب فلسطيني يتشاجر مع مجموعة من الجنود الإسرائيليين .. بالفيديو

صورة الخبر: شاب فلسطيني يتشاجر مع الجنود الإسرائيليين
شاب فلسطيني يتشاجر مع الجنود الإسرائيليين

أظهر مقطع فيديو لحظة تبادل شاب فلسطيني اللكمات مع مجموعة من الجنود الاسرائيليين في بلدة ترقوميا قضاء مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وأشارت وسائل اعلام فلسطينية إلى أن الشاب الفلسطيني يدعى فايق فطافطة من أبناء البلدة، وانه كان يدافع عن أرضه.

وأشارت مصادر محلية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية قمعت وقفة احتجاجية في بلدة ترقوميا احتجاجا على محاولات إسرائيلية للاستيلاء على أراضي المواطنين في منطقة الطيبة المعروفة باسم "الهرش" في البلدة. وذكرت المصادر أن شابا أصيب بالرصاص الحي في حين أصيب آخرون بالاختناق.

https://twitter.com/i/status/1535616442112024576

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاب فلسطيني يتشاجر مع مجموعة من الجنود الإسرائيليين .. بالفيديو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18588

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager