أوكرانيا تتهم روسيا بحرق حقول القمح بأسلحة محظورة .. فيديو

اتهمت الحكومة الأوكرانية القوات الروسية باستهداف حقول القمح الأوكرانية بقنابل حارقة محظورة، وذلك ضمن جهودها لتجويع الشعب الأوكراني.
وأظهرت اللقطات الذي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الجنود الأوكرانيين وهم يغسلون محاصيل القمح بالخراطيم في محاولة لإنقاذه من تأثير القنابل الروسية.
وتواجه أوكرانيا نقصًا هائلاً في الغذاء وحصارًا بحريًا روسيًا يمنعها من تصدير السلع الزراعية المربحة، حيث تمتلك أوكرانيا، التي يطلق عليها اسم "سلة خبز أوروبا"، بعضًا من أكثر الأراضي خصوبة في القارة، وتوفر الغذاء لمعظم مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا.
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