أوكرانيا تتهم روسيا بحرق حقول القمح بأسلحة محظورة .. فيديو

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صورة الخبر: حرق حقول القمح
حرق حقول القمح

اتهمت الحكومة الأوكرانية القوات الروسية باستهداف حقول القمح الأوكرانية بقنابل حارقة محظورة، وذلك ضمن جهودها لتجويع الشعب الأوكراني.

وأظهرت اللقطات الذي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الجنود الأوكرانيين وهم يغسلون محاصيل القمح بالخراطيم في محاولة لإنقاذه من تأثير القنابل الروسية.

وتواجه أوكرانيا نقصًا هائلاً في الغذاء وحصارًا بحريًا روسيًا يمنعها من تصدير السلع الزراعية المربحة، حيث تمتلك أوكرانيا، التي يطلق عليها اسم "سلة خبز أوروبا"، بعضًا من أكثر الأراضي خصوبة في القارة، وتوفر الغذاء لمعظم مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه تم استخدام القنابل الحارقة، التي تحظرها معاهدة الأمم المتحدة التي وقعت عليها روسيا وأوكرانيا و 123 دولة أخرى، مرارًا وتكرارًا من قبل القوات الروسية منذ أن بدأ العملية العسكرية في 24 فبراير.

وتحظر اتفاقية بعض الأسلحة التقليدية استخدام أنواع محددة من الأسلحة التي تعتبر تسبب معاناة غير ضرورية أو غير مبررة للمقاتلين أو التأثير على المدنيين بشكل عشوائي.

يحترق المحتوى الحراري القابل للاشتعال القنابل عند 2200 درجة مئوية ويشعل الحرائق التي يصعب إخمادها. حيث تنتج مادة أكثر حرقا من صنع الإنسان ويمكن أن تحرق اللحم البشري.

https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/06/11/6796481262762017428/636x382_MP4_6796481262762017428.mp4

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

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