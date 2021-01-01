تطلق ريلمي هاتفا بمواصفات مميزة يعمل مع شبكات 5G



ريلمي ريلمي

كشفت شركة ريلمي Realme الصينية، عن هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة Narzo في شهر مايو المنصرم، والتي تتألف من إصدارين هما Narzo 50 وNarzo 50 Pro، وكلا الهاتفين يعملان مع شبكات الجيل الخامس 5G.



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، طرحت ريلمي هاتفها الجديد Narzo 50 Pro 5G، اليوم السبت، للبيع في الأسواق الهندية، وهو هاتف ذكي لافت للنظر يتميز بتصميم جذاب للغاية مصنوع من البولي كربونات غير اللامع، مع حواف منحنية من كلا الجانبين، وعلاوة على ذلك، يقدم الهاتف أداءً جيدا بفضل أقوى معالجات شركة ميدياتك.



مواصفات Realme Narzo 50 Pro 5G

يتميز هاتف ريلمي Narzo 50 Pro 5G، بشاشة مثقبة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، محمية بطبقة حماية قوية من زجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

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ويقدم هاتف ريلمي Narzo 50 Pro 5G، إعداد كاميرا ثلاثي، العدسة الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي مميزة بدقة 16 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.ويعمل هاتف ريلمي Narzo 50 Pro 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 920، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.ويأتي هاتف Realme Narzo 50 Pro 5G، مزودا بواجهة المستخدم Realme UI 3.0 من ريلمي، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.وتشمل المواصفات الأخرى البارزة بهاتف ريلمي Narzo 50 Pro 5G، قارئ بصمة الإصبع مدمج أسفل الشاشة، ومكبرات صوت ستريو مع Dolby Atmos ومقبس سماعة رأس.سعر هاتف Realme Narzo 50 Pro 5Gويتوفر هاتف ريلمي الجديد Narzo 50 Pro 5G، في الهند بخيارين من الألوان هما: الأزرق والأسود، ويباع الطراز الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت مقابل سعر 281 دولارا (أي ما يعادل 5200 جنيه مصري)، بينما يتوفر الإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت، مقابل سعر 307 دولارات (أي ما يعادل 5700 جنيه مصري).