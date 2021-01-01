تطلق تكنو أحدث إصدارات سلسلة SPARK 9 بتصميم مميز وإمكانيات خارقة



SPARK 9 SPARK 9

جددت تكنو Tecno، العلامة التجارية العالمية المتميزة للهواتف المحمولة، سلسلة هواتفها المتوسطة الفئة Spark 9، لتتناسب مع فئة المستخدمين من الشباب، فهي مجهزة بكاميرا أمامية فائق الوضوح بدقة 32 ميجابكسل مما يمنحهم صور سيلفي مفصلة وواضحة.



أفضل هاتف لصور السيلفي فائقة الوضوح

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina" التقني، يمتاز هاتف تكنو Spark 9 Pro، بكاميرا أمامية تمت ترقيتها بالكامل من عدسة بدقة 8 ميجابكسل للجيل السابق، إلى مستشعر فائق الوضوح بدقة 32 ميجابكسل، مما يمنحك بشكل أفضل صور سيلفي أكثر وضوحا واستثنائية مع تفاصيل ممتازة.



تصميم أكثر أناقة

تتميز سلسلة تكنو Spark 9، بمظهر جديد بحواف منحنية وهيكل نحيف بقياس 8.42 ملميتر، مما يجعل الهاتف يتناسب مع الجيب بشكل مثالي وبدون عناء، مع خلفية ذات ملمس لامع فريد مما يمنح الهاتف تصميم أنيق، كما يمتاز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار.

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شاشة عالية الدقةيمتاز هاتف تكنو Spark 9 Pro، بشاشة أعرض ودقة أعلى مع شاشة كبيرة بقياس 6.6 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض FHD +، فائقة الدقة 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتز، وتحتوي الشاشة على نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية، ويتيح تصميم الشاشة المحسّن تجربة بصرية أفضل ويجعل التمرير أكثر سلاسة مع ردود فعل لمسية أكثر حساسية للترفيه المحمول بما في ذلك ممارسة الألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو.سعر ومواصفات هاتف تكنو الجديد Tecno Spark 9 Proوجاء هاتف تكنو Spark 9 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة AI بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل، تقدم عالم من الصور الواضحة من خلال تقنية المعالجة الممتازة للصور.ويعمل هاتف تكنو Tecno Spark 9 Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G85، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويعمل هاتف Spark 9 Pro، بواجهة المستخدم HiOS 8.6 المخصصة من تكنو، والمستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12، ويحتوي الهاتف الذكي الجديد على بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C.ويتوفر هاتف تكنو Spark 9 Pro، باللون الأسود والأبيض والأزرق والأخضر النعناعي، مقابل عر حوالي 300 دولار (أي ما يعادل 5600 جنيه مصري) للإصدار الأساسي.