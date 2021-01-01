توضح صور تصميم الكاميرة في هاتف OnePlus 10T القادم



OnePlus 10T OnePlus 10T

أوضحت أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد التصميم المميز للكاميرة الرئيسية في هاتف OnePlus 10T المرتقب من وان بلس.



قدمت شركة وان بلس في وقت سابق هذا العام هاتف OnePlus 10 Pro، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المميزة والذي ينطلق لاحقاً هذا العام بعنوان OnePlus 10T.



ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن هاتف OnePlus 10T يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1.

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بينما جاءت التسريبات المصورة الجديدة عبر Yogesh Brar وOnsitego لتقدم تفاصيل أكثر حول تصميم الهاتف.وتؤكد الصور على أن هاتف 10T يأتي بتصميم يختلف عن لغة التصميم المميزة لإصدارات وان بلس، حيث تمتد الكاميرة الخلفية للهاتف لتشغل الجزء العلوي من الجهة الخلفية بشكل كامل، حيث ترتكز الصور ثلاثية الأبعاد على نموذج أولي من الهاتف.من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بحجم شاشة 6.7 إنش، وهو حجم أكبر من إصدارات T السابقة.أيضاً من المتوقع أن تأتي الشاشة بجودة عرض FHD Plus، ومعدل تحديث 120Hz، ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بترقية في تقنية الشحن السريع تصل إلى 150W كبديل لقدرة 80W في الإصدار السابق.من جانب أخر يأتي الهاتف بسعة أصغر للبطارية 4800 mAh مقارنة بسعة 5000 mAh في الإصدار السابق، أيضاً لن يدعم هذا الإصدار تقنية الشحن اللاسلكي.وفي إعدادات الكاميرة تشير التسريبات أن OnePlus 10T يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل والتي تدعم التثبيت البصري وتدعم أيضاً تسجيل فيديو 4K عند 60 إطار لكل ثانية.ويأتي المستشعر الثاني بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويتميز المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro، بينما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يأتي OnePlus 10T بسعر 900 دولار تقريباً.