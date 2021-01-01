تكشف تسريبات عن مواصفات هاتف Nothing Phone (1)

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تكشف تسريبات عن مواصفات هاتف Nothing Phone (1)

صورة الخبر: Nothing Phone (1)
Nothing Phone (1)

تستعد شركة Nothing لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف الذكية Nothing Phone (1) في حدث يعقد في 12 من يوليو، واليوم تقدم التسريبات تفاصيل جديدة حول مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب.

رصد هاتف Nothing Phone (1) في قوائم Flipkart مؤخراً للتسجيل قبل الحجز المسبق، حيث كشفت التسريبات عن صورة توضح تصميم الهاتف وبعض المواصفات.

وتؤكد التسريبات على أن الهاتف يأتي بغطاء خلفي بتصميم شفاف، مع حواف فائقة النحافة، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي.

أيضاً يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.
كما يأتي الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.55 إنش، ودقة 1080 في 2400 بيكسل، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تكشف تسريبات عن مواصفات هاتف Nothing Phone (1)

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
81042

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager