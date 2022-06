تكشف تسريبات عن مواصفات هاتف Nothing Phone (1)

Nothing Phone (1) Nothing Phone (1)

تستعد شركة Nothing لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف الذكية Nothing Phone (1) في حدث يعقد في 12 من يوليو، واليوم تقدم التسريبات تفاصيل جديدة حول مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب.



رصد هاتف Nothing Phone (1) في قوائم Flipkart مؤخراً للتسجيل قبل الحجز المسبق، حيث كشفت التسريبات عن صورة توضح تصميم الهاتف وبعض المواصفات.



وتؤكد التسريبات على أن الهاتف يأتي بغطاء خلفي بتصميم شفاف، مع حواف فائقة النحافة، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي.

أيضاً يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.كما يأتي الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.55 إنش، ودقة 1080 في 2400 بيكسل، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.