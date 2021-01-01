تكشف تسريبات عن مواصفات هاتف Nothing Phone (1)

تستعد شركة Nothing لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف الذكية Nothing Phone (1) في حدث يعقد في 12 من يوليو، واليوم تقدم التسريبات تفاصيل جديدة حول مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب.
رصد هاتف Nothing Phone (1) في قوائم Flipkart مؤخراً للتسجيل قبل الحجز المسبق، حيث كشفت التسريبات عن صورة توضح تصميم الهاتف وبعض المواصفات.
وتؤكد التسريبات على أن الهاتف يأتي بغطاء خلفي بتصميم شفاف، مع حواف فائقة النحافة، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي.
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