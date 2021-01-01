تستعد ابل لإطلاق جهاز MacBook Air بحجم 15 إنش العام المقبل



MacBook Air MacBook Air

كشفت أحدث التقارير عن خطط ابل لإطلاق جهاز MacBook Air العام المقبل بحجم 15 إنش، كما تقدم الجهاز بحجم 12 إنش في 2024.



قدمت عملاق التكنولوجيا ابل خلال مؤتمر المطوريين السنوي الذي عقد مؤخراً جهاز MacBook Air بحجم 13.6 إنش، والذي حصل على ترقية بمعالج M2 الجديد من ابل.



ولقد جاء تقرير جديد من “Bloomberg” ليوضح أن ابل تخطط العام المقبل لإطلاق جهاز MacBook Air بحجم أكبر في الشاشة 15 إنش، على أن ينطلق هذا الإصدار في ربيع العام المقبل، وهو حجم يقدم للمرة الأولى في سلسلة Air.

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كما يؤكد التقرير أن MacBook Air القادم يأتي بنفس لغة التصميم المميزة للإصدار الذي قدم في فعاليات مؤتمر WWDC بينما يأتي التغيير العام المقبل في إتساع حجم الشاشة.من جانب أخر يوضح التقرير خطط ابل لإطلاق جهاز حاسب بحجم 12 إنش في نهاية 2023 أو بداية عام 2024، ليكون أصغر أجهزة الحاسب المقدمة من ابل منذ عام 2019، إلا أن التسريبات لم توضح ما إذا كان هذا الإصدار من سلسلة MacBook Air أو سلسلة Pro.أيضاً تدعم ابل الإصدارات القادمة من أجهزة MacBook Pro بمعالجات ابل M2 Pro وM2 Max على أن تنطلق إصدارات Pro قبل نهاية 2022 أو بداية عام 2023، ولقد رصدت إصدارات Pro القادمة بنماذج J414 وJ416 والتي تتميز بحجم 14 و16 إنش.يذكر أن ابل تبدأ الإنتاج الضخم لرقاقة M2 Pro في وقت لاحق هذا العام، على أن تأتي بعملية تصنيع TSMC بدقة 3 نانومتر، و 8 من الأنوية للآداء و4 من الأنوية للكفاءة، بينما تأتي رقاقة M2 Max بعدد 12 من الأنوية في وحدة المعالجة وعدد 38 من الأنوية في كرت الشاشة.