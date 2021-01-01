يطلق تيليجرام خطة الاشتراك المدفوعة هذا الشهر



تيليجرام تيليجرام

تعمل منصة الوسائط الاجتماعية التي تركز على الخصوصية الآن على مشروع جديد قائم على الاشتراك يطلق عليه تيليجرام بريميوم،

وقال مؤسس تيليجرام إن التطبيق يستعد لإطلاق خطة اشتراك مدفوعة لمستخدميه هذا الشهر.



وعلى عكس منصات الوسائط الاجتماعية المملوكة لشركة ميتا، فإن تيليجرام مجاني تمامًا. ولم يتم تحقيق الدخل من التطبيق رسميًا، بالرغم من أن الشركة كانت تستكشف دعم الإعلانات مثل الرسائل الدعائية في القنوات العامة.



وأوضح بافيل دوروف في تدوينة أن المستخدمين الذين يختارون تيليجرام بريميوم يحصلون على حد أعلى للدردشات والوسائط وتحميل الملفات.

قد يعجبك أيضا...

وقال: الطريقة الوحيدة للسماح للمعجبين الأكثر تطلبًا بالحصول على المزيد مع الحفاظ على ميزاتنا الحالية مجانية هي جعل هذه الحدود المرتفعة خيارًا مدفوعًا.ويعتبر تيليجرام أحد أفضل تطبيقات المراسلة عبر المنصات ويتم تحديثه بانتظام بميزات جديدة. وشهد التطبيق، إلى جانب أداة المراسلة سيجنال، زيادة في عدد المستخدمين بعد مخاوف تتعلق بالخصوصية مع المنافس الأكبر واتساب، المملوك لشركة ميتا.ويضم تطبيق المراسلة المشفر حاليًا 500 مليون مستخدم نشط شهريًا وهو واحد من أكثر 10 تطبيقات تنزيلًا في العالم، وفقًا لموقعه عبر الإنترنت.وقال دوروف: كانت تجاربنا مع الإعلانات التي تركز على الخصوصية في القنوات العامة الفردية أكثر نجاحًا مما توقعنا. ولكن أعتقد أنه يجب تمويل التطبيق بشكل أساسي من قبل مستخدميه، وليس المعلنين. وبهذه الطريقة يظل المستخدمون لدينا دائمًا أولويتنا الرئيسية.وأكد دوروف في عام 2021 أن التطبيق كان يستكشف طرقًا جديدة لوضع الإعلانات في منشورات القنوات العامة. ووفقًا للشركة، تكون الإعلانات التجريبية عبارة عن منشورات صغيرة بحد أقصى 160 حرفًا فقط، ولن تتضمن روابط خارجية. ولكن يكون للإعلانات رابط لقناة معينة.تيليجرام بريميوم أصبحت رسميةبالإضافة إلى الإعلانات الرسمية في تطبيق المراسلة، يقدم تيليجرام أيضًا اشتراكًا جديدًا مميزًا في تطبيق المراسلة. وتخطط الشركة لإطلاق منصة اشتراك من المفترض أن تبدأ بسعر 4.99 دولار وتقليل قيود تطبيق المراسلة.وشاركت قناة تيليجرام، التي تتعقب الميزات الجديدة القادمة إلى المنصة، قائمة بالتغييرات المتوقعة القادمة:مضاعفة الحدود.حجم تحميل 4 جيجابايت.سرعة تنزيل أعلى.تحويل الصوت إلى نص.لا توجد إعلانات.تفاعلات فريدة.ملصقات مميزة.الإدارة المتقدمة للدردشة.شارة الملف الشخصي.الصور الرمزية المتحركة.أيقونات إضافية للتطبيق.وتوجد خطة تيليجرام بريميوم في الإصدار التجريبي لنظام أندرويد. ولكن لا يمكنك الاشتراك في الخدمة في الوقت الحالي.كما تبقى جميع الميزات الحالية مجانية للمستخدمين. وهناك ميزات جديدة قادمة إلى الاشتراك المجاني في المستقبل.علاوة على ذلك قال دوروف: يسمح اشتراك بريميوم لأي شخص بالحصول على ميزات وسرعة وموارد إضافية. كما يسمح للمستخدمين بدعم التطبيق والانضمام إلى النادي الذي يتلقى ميزات جديدة أولاً. حتى المستخدمين الذين لا يشتركون في بريميوم يتمكنون من الاستمتاع بشكل غير مباشر ببعض مزاياه، مثل عرض المستندات الكبيرة جدًا والوسائط والملصقات المرسلة بواسطة مستخدمي بريميوم، أو النقر لإضافة تفاعلات بريميوم المثبتة عبر رسالة للرد عليها بنفس الطريقة.