الأحدب قرب السماك الأعزل..اليوم .

يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 10 يونيو 2022، وبداية الليل وجود القمر الأحدب المتزايد ظاهرياً بالقرب من نجم السماك الأعزل في قبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.
ووفقاً لعلماء الفلك، السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني بأنه احد المع نجوم السماء، وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً اكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس، ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.
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