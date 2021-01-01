الأحدب قرب السماك الأعزل..اليوم .

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يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 10 يونيو 2022، وبداية الليل وجود القمر الأحدب المتزايد ظاهرياً بالقرب من نجم السماك الأعزل في قبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.



ووفقاً لعلماء الفلك، السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني بأنه احد المع نجوم السماء، وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً اكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس، ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.





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يلاحظ خلال ساعات الليل ، أن القمر والسماك الأعزل يتجهان نحو الغرب عبر السماء والسبب في ذلك نفس السبب الذي يجعل الشمس تتجه نحو الغرب خلال النهار فذلك يعود إلى دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق، لكن إذا تم مراقبه القمر من ليله إلى الليله التالية يمكن وبسهوله ملاحظة حركته الحقيقية في مداره حول الأرض، فعلى سبيل المثال مساء اليوم التالي السبت سيلاحظ ان القمر تحرك نحو الشرق مبتعدا عن نجم السماك الأعزل .كالمعتاد فإن القمر يكمل دائرة كاملة امام المجموعات النجمية في دائرة البروج في حوالي أربعة أسابيع وسوف يعود ويلتقي نجم السماك الأعزل مرة اخرى في مطلع الشهر المقبل.