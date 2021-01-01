كيف تستعيد صورك المحذوفة من هواتف أندرويد؟

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توجد عدة طرق لـ استعادة الصور المحذوفة من هواتف أندرويد، لذلك إذ قمت بحذف صورة ثمينة من هاتفك، وترغب في استردادها فأنت الآن بحاجة إلى معرفة كيفية استعادة الصور المحذوفة من هواتف أندرويد، وسواء تم حذف تلك الصور عن طريق الخطأ، أو فقدتها بسبب لأي سبب آخر، فهناك بعض الطرق التي تساعدك على استعادتها إليك أبرزها فيما يلي.



استعادة الصور المحذوفة

تشكل الصور الرقمية جزءا كبيرا من حياة العديد من الأشخاص من مستخدمي الهواتف الذكية، لسوء الحظ، يمكن فقدها لأسباب عديدة تتطلب منك استعادة الصور المحذوفة من هاتف أندرويد، حيث قد تقوم بتنسيق بطاقة SD عن طريق الخطأ أو تضغط بطريق الخطأ على هذا الزر يحذف كل الأزرار الموجودة على الكاميرا الرقمية، إليك أبرز الطرق لـ استعادة الصور المحذوفة من هواتف أندرويد.



سترجاع الصور القديمة المحذوفة من الهاتف

يمكنك استخدام عدة طرق مختلفة لاستعادة الصور المحذوفة على جهاز أندرويد، سيعتمد الخيار الذي تختاره على ما إذا كنت تستخدم التخزين السحابي أو تحتاج إلى الاسترداد من الجهاز نفسه، فيما يلي إرشادات حول كيفية استعادة صورك باستخدام تقنيات مختلفة، حيث تقدم معظم تطبيقات الخدمات السحابية، وتطبيقات الصور نسخا احتياطيا لصورك في الخلفية، فإذا كنت قد قمت بتفعيل هذا الأمر على هاتفك فمن المحتمل ألا يتم حذف صورك، ولاستعادتها كل ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى الخدمة وتنزيلها مرة أخرى.

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استعادة الصور المحذوفة من جوجليمكنك استعادة الصور مباشرة من تطبيق صور جوجل بهذه الخطوات، لن يعمل هذا الإجراء إلا إذا كان أقل من 60 يوما منذ إرسال الصورة إلى سلة المهملات، ولا يمكن استخدامه إذا قمت بإفراغ سلة المهملات أو حذف الصورة نهائيًا قبل نسخها احتياطيا، إليك الخطوات:- افتح تطبيق صور جوجل Google Photos، على جهاز ئاندرويد الخاص بك.- اضغط على أيقونة قائمة الإعدادات في الجزء العلوي الأيمن، ثم اضغط على خيار سلة المهملات Trash، حيث ستجد الصور التي حذفتها خلال آخر 60 يوما.- اضغط مطولا على كل صورة ترغب في استعادتها، سيظهر لك خيار استعادة Restore أسفل يمين الشاشة، اضغط عليه لاستعادة الصورة المحذوفة.