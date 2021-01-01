استعلم وسدد بضغطة واحدة فاتورة التليفون الارضي..



فاتورة التليفون الارضي. فاتورة التليفون الارضي.

تصدر الشركة المصرية للاتصالات، فاتورة التليفون الارضي، بصورة ربع سنوية أو شهرية، ويمكن للمشتركين سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، أو عبر طرق السداد الإلكتروني الأخرى التي توفرها الشركة.



ويمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضيم ن خلال الاتصال بالرقم 140 دليل، أو الاستعلام والدفع الإلكتروني بالدخول على رابط الشركة المصرية للاتصالات.. اضغط هنا.



يذكر أن إجراءات ومتطلبات التعاقد، على التليفون الأرضي تبدأ بملئ استمارة طلب التعاقد على تليفون أرضي جديد و إلحاقها بصورة بطاقة رقم قومي ساري من الجهتين مع مستند الحيازة، ليتم بحث الإمكانية الفنية للتعاقد على التليفون المنزلي مقابل 20 جنيه شاملة الضريبة.

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الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات فاتورة التليفون الارضي- مستند تحقيق الشخصية ( سارى ) وصورة منه موضح بها نفس عنوان التركيب.- عقد ملكية أو عقد إيجارعقار أو إيصال مرافق (كهرباء / مياه / غاز) باسم صاحب الخط وصورة منه أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي وصورة البطاقة الشخصية وصورة عقد الإيجار.الشروط والأحكامووفقا للشركة المصرية للاتصالات، فعند التعاقد على خط أرضي منزلي جديد ستحصل على باقة" WE أرضي 20" كباقة أساسية على الخط الأرضي، والتي تحتوي على 120 دقيقة محلي شهريا ً بالإضافة إلى اشتراك الخط المنزلي وخدمة إظهار رقم الطالب وذلك مقابل قيمة اشتراك 20 جنيه شهريا ً.كما ويمكنك عند التعاقد على خط أرضي منزلي جديد اختيار نظام السداد المناسب لك سواء كان شهري أو ربع سنوي أو سنوي.هذا ويتم إضافة خدمة إظهار رقم الطالب تلقائيا عند التعاقد على الخط المنزلي الجديد بدون أي مصاريف إضافية ويمكنك إلغائها في حالة عدم احتياجك لها، علما بأن اشتراك الباقه شامل إشتراك الخط الأرضي.