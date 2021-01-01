خلال فصل الصيف تجنب ترك هذه الأشياء في السيارة

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تجنب ترك أشياء مُحدّدة بداخل السيارة خلال فترة النهار وخاصة في فصل الصيف بسبب ارتفاع الحرارة داخل غرفة المركبة، لأن بعضها له قابلية للانفجار أو الاشتعال.



ومن أهم تلك الأشياء:



-ولاعات السجائر: لاحتوائها على كمية من الغاز القابل للاشتعال في حال تعرضت تلك الولاعات بمباشرة لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة عالية أثناء النهار.

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-العطور ومزيلات العرق: وذلك لأنها تحتوي على بعض المواد القابلة للاشتعال، ومع تعرضها للحرارة الشديدة تكون عرضة للانفجار.-أسطوانات الغاز: ومنها أسطوانات الغاز الصغيرة والمتوسطة، والتي تستخدم للرحلاتت يجب إبعادها من السيارة، وعند الحاجة لابقائها يجب وضعها في مكان بارد بعيداً عن أشعة الشمس.-الشواحن المتنقلة وبطاريات الهواتف: لأن تعرضها للحراة العالية قد يؤدي إلى إحداث خلل بها ومن ثم انفجارها أو اشتعال النيران-معطرات السيارات: عبوات العطر الصغيرة الخاصة بالسيارات تكون عرضه للانفجار أو الاشتعال اذا تعرضت إلى أشعة الشمس أو الحرارة العالية.-العبوات المضغوطة: مثل معطرات الجو، وعبوات مبيدات الحشرات، وملمع السيارات، ومزيلات الصدأ، وغيرها لاحتوائها على مواد كيميائية قابلة للاشتعال.