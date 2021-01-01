خلال فصل الصيف تجنب ترك هذه الأشياء في السيارة

آخر الأخبارأخبار السيارات › خلال فصل الصيف تجنب ترك هذه الأشياء في السيارة

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تجنب ترك أشياء مُحدّدة بداخل السيارة خلال فترة النهار وخاصة في فصل الصيف بسبب ارتفاع الحرارة داخل غرفة المركبة، لأن بعضها له قابلية للانفجار أو الاشتعال.

ومن أهم تلك الأشياء:

-ولاعات السجائر: لاحتوائها على كمية من الغاز القابل للاشتعال في حال تعرضت تلك الولاعات بمباشرة لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة عالية أثناء النهار.

-العطور ومزيلات العرق: وذلك لأنها تحتوي على بعض المواد القابلة للاشتعال، ومع تعرضها للحرارة الشديدة تكون عرضة للانفجار.

-أسطوانات الغاز: ومنها أسطوانات الغاز الصغيرة والمتوسطة، والتي تستخدم للرحلاتت يجب إبعادها من السيارة، وعند الحاجة لابقائها يجب وضعها في مكان بارد بعيداً عن أشعة الشمس.

-الشواحن المتنقلة وبطاريات الهواتف: لأن تعرضها للحراة العالية قد يؤدي إلى إحداث خلل بها ومن ثم انفجارها أو اشتعال النيران

-معطرات السيارات: عبوات العطر الصغيرة الخاصة بالسيارات تكون عرضه للانفجار أو الاشتعال اذا تعرضت إلى أشعة الشمس أو الحرارة العالية.
-العبوات المضغوطة: مثل معطرات الجو، وعبوات مبيدات الحشرات، وملمع السيارات، ومزيلات الصدأ، وغيرها لاحتوائها على مواد كيميائية قابلة للاشتعال.

المصدر: Nile Motors

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خلال فصل الصيف تجنب ترك هذه الأشياء في السيارة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10298

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager