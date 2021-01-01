نصائح هامة عن السواقة الليلية…



السواقة الليلية السواقة الليلية

في الليل تكون ظروف السواقة مختلفة لدى كل سائق، فالمسافة والرؤية تكون أقصر بالنسبة للسائق وكذلك بالنسبة للأخرين.



ومن أكبر التحديات التي تواجه السائق بالليل هو النعاس لذا وجب على السائق أن يأخذ قسطا من الراحة عند الشعور بالتعب والنعاس أثناء السواقة.



كما ان التركيز الشديد على الطريق، هذا التركيز يتطلب جهد ذهني وبدني كبير ما يعرض السائق الى ارهاق كبير.

قد يعجبك أيضا...

بعض السائقين يستعملون ضوء الطريق Phares بصفة مستمرة مما يؤدي الى انبهار السائقين الذين أمامه أو في الجهة المقابلة، كيف تتصرف مع شخص يستعمل هذه الأضواء وهو في الجهة المقابلة؟عليك أخي السائق استعمال أضواء الطريق بصفة متعاقبة كإشارة له بأن يخفض الأضواء فإن لم يخفضها عليك تحريف العين بعض الشيء عن الطريق وليس الرأس وهذا قصد تخفيف وقع الضوء الشديد على العين.في حالة الانزعاج بسبب سائق استعمل ضوء الطريق من الخلف يجب ضبط المرأة العاكسة الداخلية على وضعية الليل، النظر الى الجانب الايمن من الطريق مع تخفيض من السرعة.و ترك مسافة أمان كافية ليكون بذلك لديك زمن كاف لرد الفعل.استعمال السرعة المناسبة لطبيعة الطريق مع تخفيضها بالشكل الذي يجنبك المفاجآت على الطريق وتعويض ضعف الرؤية في الظلام.أشعل الانوار الأمامية عند غروب الشمس حتى يتمكن الاخرون من رؤيتك .لكى تظل فى يقظه تامه، افتح النوافذ لتجديد الهواء وتجنب النعاس.