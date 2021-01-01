بالفيديو : سباق غير تقليدي بين دراجة نارية من سوزوكي ولامبورجيني أفنتادور الخارقة



سوزوكي ولامبورجيني سوزوكي ولامبورجيني

تعتبر لامبورجيني من أشهر مصنعي السيارات الرياضية القوية والخارقة المعروفة عالميا، لذلك قرر موقع Carwow الإنجليزي للسيارات وضع سيارة لامبورجيني أفنتادور SVJ الخارقة في مواجهة مباشرة وتحدي مع مركبة أخرى سريعة جدا، حيث كان هذا التحدي غير تقليدي على الإطلاق وذلك لأن هذه المركبة الثانية لم تكن سيارة، بل كانت دراجة هايبوسا النارية القوية من سوزوكي اليابانية.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم سباقات ومواجهات مباشرة بالإضافة لمراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا التحدي الغير تقليدي بين لامبورجيني وسوزوكي، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: