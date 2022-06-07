سعر الدولار في مصر اليوم مقابل الجنيه السبت 11-6-2022

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سعر الدولار اليوم الجديد الرسمي في مصر صباح السبت11-6-2022، مازالت متوقفة عند سعر صرف الخميس 9-6-2022، قبل يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت. وكان سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي، 18.6494 للشراء والبيع سجل الدولار الأمريكي 18.7283 وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، الجمعة 10-6-2022، 18.65جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في مصر شهدت ثباتا سعريا على مدار ما يقرب من أسبوع، ولكن سعر الدولار والعملات الأجنبية شهد تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية الماضية، تعرف على سعر الدولار الخميس 11-6-2022 من خلال هذا التقرير.



أسعار الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي عند الشراء 18.6494، وللبيع 18.7283.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهليسجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 18.65جنيه للشراء، و18.71جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك مصرسجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 18.65جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib:وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي cib إلى 18.67، للشراء، وعند البيع وصل إلى 18.73.سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلاميسعر الدولار اليوم في مصر داخل مصر أبوظبي الإسلامي 18.6800 للشراء، وللبيع وصل 18.7300.سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكولوصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، إلى 18.66 للشراء، وعند البيع وصل إلى 18.73.سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويسوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس نحو 18.63جنيه للشراء، و18.73جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلي المتحد نحو 18.67 جنيه للشراء، 18.73جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتيوصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 18.68 جنيه للشراء، 18.73جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندريةوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.73جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في المصرف المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد نحو 18.65جنيه للشراء، و18.73جنيه للبيعسعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكانوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك التعمير والإسكان 18.65 جنيه للشراء، و18.71جنيه للبيعسعر الدولار اليوم في بنك HSBCوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بي سي» 18.63للشراء وعند البيع وصل إلى 18.73سعر الدولار اليوم في بنك SAIBوصل سعر الدولار في بنك سايب 18.63جنيه للشراء، و18.73جنيه للبيع.«المصري اليوم» يقدم خدمة معرفة سعر الدولار والعملات الأجنبية لحظة بلحظة في جميع البنوك المصرية، اليوم السبت11-6-2022، عبر هذه الروابط الرسمية (تحديث لحظي لسعر الدولار).