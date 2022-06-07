أسعار الفراخ والبيض اليوم في الأسواق ..

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اسعار البيض

سجلت أسعار الفراخ البيضاء فى المزرعة، ارتفاعًا ملحوظًا بتداولات اليوم السبت، إلى مستويات 37 جنيهًا للكيلو مقابل 34 جنيهًا، وذلك مع عودة الطلب على الدواجن بعد تراجع ملحوظ الشهر الماضى.


سعر الدواجن اليوم السبت 10 يونيو 2022
سعر كيلو الأبيض 37 جنيها للكيلو بالمزرعة


سعر الساسو في المزرعة 41 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض يسجل سعر 5.45 جنيها إلى 6 جنيهات.

كتكوت ساسو 5 إلى 5.25 جنيها للكيلو.

أمهات بيضاء 30 جنيهات.


وسجلت أسعار كرتونة البيض في المزارع ارتفاعًا ملحوظًا إلى مستوى 50.5 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 54.5 جنيها وكرتونة البيض البلدي 55 جنيها، وهذه الأسعار مرتفعة 4 جنيهات عن تداولات منتصف الأسبوع الماضي.


كافة الأسعار المرصودة في هذا التقرير يضاف عليها تكاليف النقل والمكاسب التي تضاف من قبل كل تاجر مما جعل السعر مختلف من محافظة إلي أخري ومن منطقة إلى أخرى.

المصدر: اليوم السابع

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