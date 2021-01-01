«طولها وصل لأكثر من ربع متر» سيدة لم تقلم أظافرها منذ 30 سنة..

قررت كورديليا دي دي آدامز، وهي أخصائية تقليم أظافر في منطقة تسمى «جاري» موجودة في ولاية إنديانا الأمريكية، عدم قص أظافرها منذ أكثر من 30 عامًا، وتركتها تنمو حتى بلغ طولها اليوم أكثر من 30 سم.
أظافر كورديليا آدامز، البالغة من العمر 59 عامًا، هي شيء يستحق المشاهدة، فلا يقتصر الأمر على تغطيتها بطبقات أكريليك تتميز بتصاميم فنية متنوعة، بل يبلغ طولها أكثر من 30 سم، بدأت في تربيتها من عام 1989، حتى أصبحت أخصائية تقليم أظافر وعلمت نفسها أداء جميع أنواع المهام اليومية التي تتطلبها يديها دون كسر أظفارها الثمينة.
أسوأ ما يواجه «كورديليا» بالنسبة لأظافرها
تقول كورديليا: «أفضل شيء في امتلاك أظافر طويلة جدًا هو الاهتمام»، مضيفة أن أسوأ شيء في هذه الأظافر هو الأسئلة غير اللائقة التي يطرحها عليها الناس أحيانًا، مثل كيف تأكل أو كيف تعتني بنفسها بهذه أظافر، بحسب موقع «أوديتي سنترال».
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