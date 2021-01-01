«طولها وصل لأكثر من ربع متر» سيدة لم تقلم أظافرها منذ 30 سنة..



أظافر أظافر

قررت كورديليا دي دي آدامز، وهي أخصائية تقليم أظافر في منطقة تسمى «جاري» موجودة في ولاية إنديانا الأمريكية، عدم قص أظافرها منذ أكثر من 30 عامًا، وتركتها تنمو حتى بلغ طولها اليوم أكثر من 30 سم.



أظافر كورديليا آدامز، البالغة من العمر 59 عامًا، هي شيء يستحق المشاهدة، فلا يقتصر الأمر على تغطيتها بطبقات أكريليك تتميز بتصاميم فنية متنوعة، بل يبلغ طولها أكثر من 30 سم، بدأت في تربيتها من عام 1989، حتى أصبحت أخصائية تقليم أظافر وعلمت نفسها أداء جميع أنواع المهام اليومية التي تتطلبها يديها دون كسر أظفارها الثمينة.



أسوأ ما يواجه «كورديليا» بالنسبة لأظافرها

تقول كورديليا: «أفضل شيء في امتلاك أظافر طويلة جدًا هو الاهتمام»، مضيفة أن أسوأ شيء في هذه الأظافر هو الأسئلة غير اللائقة التي يطرحها عليها الناس أحيانًا، مثل كيف تأكل أو كيف تعتني بنفسها بهذه أظافر، بحسب موقع «أوديتي سنترال».

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علمت المرأة التي تعيش في ولاية إنديانا الأمريكية أنه على مدار 30 عامًا من الاهتمام بأظافرها، نفسها أن تؤدي بشكل أساسي جميع المهام اليومية دون الإضرار بكنوزها الكيراتينية، فضلا عن قدرتها على الكتابة بأمان، وقيادة السيارة، والإمساك بالأشياء في يديها دون أن تعيق أظافرها الطريق.صعوبات تواجه صاحبة الأظافر الطويلةرغم أنها تستطيع القيام بمعظم الأشياء مثل الشخص العادي، إلا أنها يجب أن تتكيف مع بعض الإجراءات الأساسية، مثل استخدام مفاصل أصابعها عند استعمال هاتفها الذكي أو غسل الملابس، ومع ذلك فهي لا يمكنها أن تتخيل أنها سوف تتخلى عن أظافرها الطويلة لمجرد أن ذلك سيجعل حياتها أكثر راحة.بشكل مثير للدهشة، تمكنت أخصائية تقليم الأظافر المتمرسة من الحفاظ على أظافرها في حالة جيدة لدرجة أن بعض تصميماتها الفنية نادرا ما تتلاشى أو تختفي، إذ تستمر بعض أعمالها لمدة تصل إلى خمس سنوات.