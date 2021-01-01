مهما كان الجو حر..6 نصائح مهمة لحماية جسمك من روائح العرق الكريهة..



روائح العرق روائح العرق

مع ارتفاع درجات الحرارة يتعرض الكثير منا لمواقف محرجة بسبب ظهور العرق، لذا يبحث الكثيرون عن أفضل الطرق التى تساعد فى القضاء على رائحة العرق، لكى لا يتسبب فى إحراج صاحبه وفقًا لما جاء في موقع webmd.







الاستحمام:

الاستحمام مرة واحدة على الأقل كل يوم ضرورى للتخلص من رائحة العرق والتخلص من البكتيريا المسببة لرائحة العرق الكريهة.

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استخدم الصابون المضاد للبكتيريا:اختيار قطع صابون مضادة للبكتيريا يساعد فى التخلص من الروائح الكريهة لذا قومى بالبحث عن كلمة مضاد للبكتيريا عند اختيار نوعية الصابون.التجفيف الجيد:بعد الانتهاء من الاستحمام لابد أن تكوني حريصة عند استخدام المنشفة ويفضل أن تكون من الأنواع المناسبة لطبيعة البشرة والتي تحتوي على الأقمشة القطنية لكيلا تتسبب في وجود بكتيريا.استخدمي مضادات التعرق :بعد التأكد أن الجسم فى حالة جيدة من النظافة يفضل أن تقومي باستخدام مضادات التعرق المناسبة لطبيعة بشرتك ويفضل أن تقومي باستخدامها مرتين صباحًا ومساءً على بشرة خالية من الأوساخ.حافظي على ملابسك نظيفة:لابد أن تقومي بغسل ملابسكِ بشكل دائم والحفاظ على ارتداء الملابس التي تحتوي على أقطان فهي مضادة للبكتيريا ويفضل أن تقومي بغسل الملابس فور الرجوع للمنزل.الحفاظ على تغيير الجوارب:كوني حريصة على تغيير الجوارب يومًا للتخلص من البكتيريا بشكل تام، وحال إذا كانت القدم يصدر منها روائح كريهة يفضل أن تقومى بوضع مضاد مزيل للتعرق أو مزيل لرائحة القدم.