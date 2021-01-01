الموز والبطيخ الأبرز..أفضل 5 فواكه يجب تناولها كل يوم..

يساعدك تناول الفاكهة فى الحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية ومضادات الأكسدة والألياف، ويقل لدى الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفاكهة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان، فى دراسة أسترالية أجريت عام 2021، كان الأشخاص الذين تناولوا وجبتين على الأقل من الفاكهة يوميًا أقل عرضة بنسبة 36% للإصابة بمرض السكرى من النوع 2 مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من نصف حصة يوميًا، وفقا لما نشره موقع eatthis.
لكن مع وجود العديد من أنواع الفاكهة المختلفة ، أى منها يجب أن تختار؟
الفراولة:
تعتبر الفراولة فاكهة صحية، وعلى الرغم من أنها حلوة إلا أنها خيار ممتاز للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى أو الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، وتعد مصدرا كبيرا لأنثوسيانين المضاد للأكسدة، والذى ثبت أنه يقلل الالتهاب، والإجهاد التأكسدى، ومقاومة الأنسولين، وكلها عوامل خطر مرتبطة بمرض السكرى من النوع 2.
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