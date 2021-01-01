4 عادات غذائية لحرق الدهون..تخلص من وزنك الزائد..



حرق الدهون حرق الدهون

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن مراقبة نظامك الغذائي وتعديل طريقة تناول الطعام يمكن أن تلعب دورًا محوريًا، ووفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، فإن اختيار تناول المزيد من الفواكه والخضراوات بدلاً من الأطعمة المصنعة له نتيجة مهمة عندما يتعلق الأمر بحرق الدهون، فى حين أن العديد من الناس قد يعتقدون أن الأمر يتطلب الكثير من العمل لتناول الطعام بشكل صحيح وفقدان الوزن بسرعة، فإن بعض تقنيات وعادات الأكل التى أثبتت جدواها يمكن أن تفعل المعجزات، مع القليل من التعديلات الغذائية، وفقا لما نشره موقع "eatthis".







1 ابدأ يومك بالألياف:

يحدث حرق السعرات الحرارية بشكل نشط في اللحظة التي تفتح فيها عينيك في الصباح، واختيار وجبة الإفطار المناسبة يمكن أن يضمن لك عدم الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، ويمكن لمغذى واحد بسيط، أن يحدث فرقًا كبيرًا وإضافته إلى صباحك يمكن أن يفعل المعجزات، يمكن أن يساعد تناول أطعمة الإفطار المكونة من الحبوب الكاملة في إنقاص الوزن لأن الألياف تبقينا نشبع ويمكن أن تجعلنا نشبع لفترة أطول، مما يقلل من إجمالي السعرات الحرارية لدينا.

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2 تناول وجبة الإفطار مع الشاى أو القهوة:يمكن أن يساعد شرب القهوة السوداء أو الشاى فى إنقاص الوزن لأنه فى الأساس مشروب خالٍ من السعرات الحرارية وغنى بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب التى يمكن أن تساعد فى تعزيز فقدان الوزن، وعندما نستهلك القهوة مع الكثير من المحليات المضافة والمبيضات عالية السعرات الحرارية، يتم تحويلها أساسًا إلى قنبلة من السعرات الحرارية.3 الاعتماد على حمية البحر الأبيض المتوسط:تناول المزيد من الأسماك والخضراوات الدهنية، يمكنك ضمان الحفاظ على لياقتك أثناء التخلص من بعض الوزن فى حين أن الكثيرين قد يعتقدون أن قوة هذا النمط من الأكل تأتى من مكونات طازجة وصحية، فإن قوته الحقيقية على حرق الدهون تنبع من عنصر غذائى أساسى.أحد الأسباب الرئيسية لفاعلية نظام البحر الأبيض المتوسط ??الغذائي هو أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف نظرًا لكونه نباتيًا إلى حد كبير، وتساعد الألياف في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم ، مما يقلل من مستويات الجوع والرغبة الشديدة، كما تجعلك الألياف تشعر بالشبع بعد تناول الطعام ، وهو ما يمكن الحد من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.4 الصيام المتقطع:يمكن أن يحافظ الصيام المتقطع على عدد السعرات الحرارية لديك بينما يجنبك متاعب مراقبة تناولك للطعام عن كثب، الصيام المتقطع هو أيضًا نمط غذائي فعال لفقدان الوزن، وجدت مراجعة رئيسية للبحث أن متوسط ??فقدان الوزن من جميع خطط الصيام المتقطع كان من 7 إلى 11 كيلو على مدى 10 أسابيع، إذا كان فعالاً لأنه يشجع الجسم على حرق الدهون بدلاً من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة ، ويحد من تناول الطعام في أوقات معينة من اليوم الذي يحد من تناول السعرات الحرارية.