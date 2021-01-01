فيديو..طريقة عمل دجاج كنتاكي بالخلطة السرية

طريقة عمل دجاج كنتاكي؛ أو الدجاج البروستيد المقلي والمغطاة بخلطة الدقيق والتوابل من أشهر أصناف الدجاج التي حيرت النساء في العالم، فتحاول كل ست بيت أن تبحث وتجيد طريقة عمل دجاج كنتاكي زي الجاهزة، حتى لا تضطر لشراءها من المحلات بأسعار أصبحت مرتفعة بشكل لا يناسب ميزانية الكثيرين، وهذه الطريقة في عمل الدجاج في الأصل اسمها البروستيد، ولكن مع شهرة سلسلة محلات "كنتاكي" في العالم اجمع، اصبح اسمها الاشهر هو دجاج كنتاكي.
ولكل عشاق دجاج كنتاكي، لكل من تبحث عن طريقة عمل دجاج كنتاكي؛ نستعرض من خلال الفيديو التالي، طريقة عمل دجاج كنتاكي بالخلطة السرية الشهيرة، وستجدينها بنفس الطعم والقوام، ولن تضطري لشراءها من الخارج مرة أخرى، فالفيديو يستعرض طريقة عمل دجاج كنتاكي الأصلية، بخطوات بسيطة، وبمكونات كلها موجودة في كل مطبخ، ولن تكلفك الكثير، كما أنها يتم طهيها في وقت بسيط، ويمكنك إكمال الوجبة، بعمل الأرز المبهر والبطاطس المقلية، حتى يسعد أبنائك بالوجبة كاملة، بدلا من شراءها جاهزة.
وبالنسبة لمكونات الخلطة السرية، فهي بسيطة وغير مكلفة، وموجودة في كل بيت، فهي تتكون من، دقيق ونشا وبهارات فراخ، وثوم بودرة وبصل بودرة، وبابريكا، كما يمكنك إضافة مكعب أو اثنين من مرقة الدجاج، لتعزيز الطعم.
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