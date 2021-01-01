تعرف عليها .. بدائل ارتداء النظارة الطبية



النظارة الطبية النظارة الطبية



ارتداء النظارة الطبية للحفاظ على النظر والرؤية الواضحة له عدد من البدائل لمن يرفض ارتداء النظارة.



وكشف الدكتور عمرو البكري أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة عن وجود بدائل لارتداء النظارة الطبية خاصة إذا كان مقاسها صغير حيث يوجد عمليات تصحيح الابصار بتقنيات متعددة منها الليزك والفيمتو ليزك.



وأضاف أنه إذا كان المقاس النظارة الطبية كبير ولا يصلح لها عمليات تصحيح الابصار يمكن زرع عدسة انكسارية وهي تزرع فوق العدسة الطبيعية وتجري تلك العملية في 5 دقائق ويمكن للمريض ممارسة حياته بشكل طبيعي بعدها.

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وأكد أن إذا كان المريض من كبار السن يمكن زرع عدسة بدلا من العدسة الطبيعية وأيضا يري بشكل طبيعي.وتابع أستاذ طب وجراحة العيون أن كل مقاس وله الحل لذا يجب الكشف لدي طبيب العيون المتخصص.وقال الدكتور عمرو البكري أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة إن أي أعراض تعب ولو بسيطة في العين يجب ارتداء النظارة، مشيرا الي أنه في حالة عدم الانتظام في ارتداء النظارة يشعر الإنسان بالصداع واحمرار العينين والتهاب العين ودموع في العين.وأضاف أنه في حالة عدم الرغبة في ارتداء النظارة يوحد حلول طبية كثيرة يجب اللجوء إليها.وكشفت وزارة الصحة عن اهم أعراض الإصابة بتعب في العينين منها:1- زغللة في العين2- التهابات وحرقان في العين3- شبورة على العين4- عدم الرؤية بشكل جيد5- عدم رؤية تفاصيل الكلام6 - عدم وجود تحسن في الرؤية عند ارتداء النظارةوأوضحت أنه في حالة ظهور هذه الأعراض وعدم تحسنها، يجب التوجه إلى طبيب العيون على الفور.