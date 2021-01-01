غدا .. إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية



نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية



أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية سيتم إعلانها غدا السبت بعد انتهاء عمليات المراجعة ورصد الدرجات وعقب اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.



ويستطيع الطلاب الدخول على لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالشرقية فور ظهورها، عبر ذلك الرابط هنا http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx/



وبدأت عدد محافظات الجمهورية في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022 وذلك عبر موقعها الرسمي وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح.

قد يعجبك أيضا...

وكانت مديريات التربية والتعليم أعلنت عن عدد من المحظورات التي يجب مراعاتها داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وهي حظر الغش في اللجان، ويتم محاربة ومكافحة الغش من خلال التأكيد على التعاليم والقيم الدينية والعادات والتقاليد المصرية الاصيلة، وتفعيل القرار الوزاري 34 و35 لسنة 2018 بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والحرمان منه وبشأن حمل أو استخدام المحمول بلجان الامتحانات.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني سوف يتم من قبل المديريات بعد اعتماد النتيجة من قبل المحافظ المختص، ويتم ذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى كل مديرية.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني سيكون حسب ظروف كل محافظة.وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موقف طلاب الشهادة الإعدادية النهائي من النجاح والرسوب سواء في أي مادة أو في المجموع الكلي سوف يُحدد بنهاية العام الدراسي الحالي وذلك بعد إعلان النتيجة كاملة، وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني: مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.