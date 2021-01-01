القبض على مستريح الحج والعمرة بتهمة النصب على 6 أشخاص بكفر الشيخ



القبض على مستريح الحج والعمرة القبض على مستريح الحج والعمرة



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ، لإدارة حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للترويج عن توفير تأشيرات الحج والعمرة.





مستريح الحج والعمرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء وإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يروج من خلاله؛ عن تأشيرات الحج والعمرة مقابل مبالغ مالية، حيث بلغت الوقائع المرتكبة من خلال ذلك الأسلوب 6 وقائع، بإجمالي مبالغ مالية بلغت أكثر من 400 ألف جنيه.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ؛ تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على إدارته الحساب المشار إليه، وكذا 10 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لمزاولة نشاطه الإجرامي المشار إليه.

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بمواجهته اعترف بارتكابه تلك الوقائع، بقصد النصب على ضحاياه، والتحصل منهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيةيأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المستحدثة عبر المواقع الإلكترونية.