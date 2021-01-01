قرد يهاجم أهالي الشيخ زايد ويثير الذعر



قرد يهاجم أهالي الشيخ زايد قرد يهاجم أهالي الشيخ زايد

قال سعيد قابيل، المشرف على القطاع الرابع بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن الجهاز لم يتلق أية شكاوى بخصوص ظهور أحد القردة بالمدينة، مشيرًا إلى أنه حال ظهور أي حالة يتم التعامل معها مباشرة، من خلال اتخاذ الخطوات القانونية لمنع ظهور هذه الحالات مستقبلًا.



وأضاف قابيل في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن الجهاز يتولى الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الأمر، وتحديدًا مع منظمة الرفق بالحيوان، مناشدًا المواطنين ممن تمكنوا من رؤية القرد؛ تحديد موقع ظهوره، لضمان سرعة التعامل مع الأمر.



توفير عنصر الأمن لقاطني المدينة

وأشار إلى أن الإجراءات القانونية التي سيتم التعامل معها فور وورد بلاغ بهذا الأمر، أنه سيتم التنبيه على صاحب الحيوان، ومن ثم التعامل مع هذا الأمر حال عدم الاستجابة بشكل صارم، لافتًا إلى أن جهاز مدينة الشيخ زايد يسعى دائمًا لتوفير عنصر الأمن لقاطني المدينة.

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وكانت بعض صفحات فيس بوك تداولت صورًا لظهور أحد القرود بمنطقة المستثمر الصغير.يذكر أن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، ينفذ حاليًا 112 عمارة سكنية بمشروع JANNA، ضمن المرحلة الثانية بإجمالي 2688 وحدة سكنية، و34 عمارة أخرى بمشروع جنة ضمن المرحلة الرابعة من المشروع، أما المرحلة الخامسة فتقدر إجمالي وحداتها بـ 816 وحدة و22 عمارة بمشروع جنة 5، بإجمالي528 وحدة، بالتوسعات المدينة بالقرار 23، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية للعمارات، وبلغت نسبة التنفيذ 90% وجار تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية والمرافق وتنسيق الموقع.