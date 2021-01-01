المجلس الأعلى للجامعات يحدد الدنيا للقبول بالكليات بالشهادات المعادلة العربية والأجنبية



المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات



كشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عن بدء القبول للشهادات المعادلة عربية وأجنبية، مؤكدا أن السبت الموافق 18 يونيو 2022، هو موعد فتح باب التقدم للقبول بالكليات المختلفة بالجامعات بالجامعات الخاصة، والأهلية وهي النيل، والفرنسية، ومصر للمعلوماتية، والمصرية للتعلم الإلكتروني، للعام الجامعي 2022، 2023.



الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة

فيما يلي ينشر لكم القاهرة 24، الحدود الدنيا للطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، للقبول بالكليات المختلفة بالجامعات بالجامعات الخاصة، والأهلية وهي النيل، والفرنسية، ومصر للمعلوماتية، والمصرية للتعلم الإلكتروني، للعام الجامعي 2022، 2023 وذلك وفقا لمستند حصل عليه القاهرة 24.





وجاءت الحد الأدنى للالتحاق بكلية الطب البشري 90 %، فيما جاء الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب الفم والأسنان 85%، والحد الأدنى للالتحاق بكلية العلاج الطبيعي 80%، والالتحاق بكلية الصيدلة 75 %، وكلية طب البيطري وكلية الهندسة 70%، أما الحد الأدنى للالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات 65%.

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أما فيما يخص الكليات الآتية: اقتصاد وعلوم سياسية، والتريية، والسياحة، والزراعة، والحقوق، والتمريض، والأثار، وعلوم سينمائية والاعلام، ولغات وترجمة، وعلوم وإدارة، والتكنولوجيا الحيوية، والعلوم الصحية التطبيقية، فالحدي الأدنى للالتحاق بها 60%.الإجراءات التنظيمية للقبول بالجامعات الخاصةأكد المجلس الأعلى للجامعات عن وجود عدد من الإجراءات التنظيمية التي يجب اتباعها عند تقديم الطلاب.• يتقدم الطالب للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها الكترونيا أو مباشرة.•تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من الحد الأدنى.• الجامعة مسئولة عن سلامة أوراق وبيانات الطالب لحين المراجعة بمعرفة الوزارة.بعد تمام المراجعة يقوم الطالب بسداد جزء من المصروفات.• تقوم الجامعة بتسجيله على النظام المركزي للحفاظ على حق الجامعة في الطالب حيث إنالنظام لن يقيله في حالة تكراره نفس الإجراءات في جامعة أخرى.