المجلس الأعلى للجامعات يحدد الدنيا للقبول بالكليات بالشهادات المعادلة العربية والأجنبية

كشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عن بدء القبول للشهادات المعادلة عربية وأجنبية، مؤكدا أن السبت الموافق 18 يونيو 2022، هو موعد فتح باب التقدم للقبول بالكليات المختلفة بالجامعات بالجامعات الخاصة، والأهلية وهي النيل، والفرنسية، ومصر للمعلوماتية، والمصرية للتعلم الإلكتروني، للعام الجامعي 2022، 2023.
الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة
فيما يلي ينشر لكم القاهرة 24، الحدود الدنيا للطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، للقبول بالكليات المختلفة بالجامعات بالجامعات الخاصة، والأهلية وهي النيل، والفرنسية، ومصر للمعلوماتية، والمصرية للتعلم الإلكتروني، للعام الجامعي 2022، 2023 وذلك وفقا لمستند حصل عليه القاهرة 24.
وجاءت الحد الأدنى للالتحاق بكلية الطب البشري 90 %، فيما جاء الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب الفم والأسنان 85%، والحد الأدنى للالتحاق بكلية العلاج الطبيعي 80%، والالتحاق بكلية الصيدلة 75 %، وكلية طب البيطري وكلية الهندسة 70%، أما الحد الأدنى للالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات 65%.
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