إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي خلال أيام



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إخطارًا للمدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، بإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الأيام المقبلة فور مراجعتها.



وأرسلت، النتائج الإلكترونية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، للمدارس، تمهيدًا لإعلانها للطلاب، كما وجهت الوزارة بجمع درجات الطلاب في الامتحانات الإلكترونية مع أسئلة الأجزاء المقالية، بامتحانات الفصل الدراسي الثاني لنهاية العام الدراسي الجاري قبل إعلانها بالمدارس.



نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

وعن طريقة الحصول على النتيجة برقم الجلوس 2022، يمكن للطالب الذهاب إلى المدرسة مطلع الأسبوع المقبل، واستلام النتيجة الخاصة بكل طالب، علمًا أن امتحانات أولى وثانية ثانوي 2022، جاء فيها جزء مقالي حيث يجيب الطالب على الجزء المقالي ورقيًا، وتصححه المدرسة، وهناك الجزء الخاص بالاختيارات وأجاب الطلاب عليه من خلال التابلت -منصة الامتحان-، لذا ستضيف كل مدرسة درجات الأسئلة المقالية إلى الجزء الخاص بتصحيح امتحان التابلت.

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استعلام عن نتيجة أولى ثانويوعن استعلام عن نتيجة أولى ثانوي، لا يتمكن الطالب حتى الآن من استعلام عن نتيجة أولى ثانوي، لأن هناك جزء نظري صححته المدرسة، وستضيف تلك الدرجات إلى درجة أسئلة الاختيار من متعدد وذلك حسب توجيه وزارة التربية والتعليم في طريقة إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي