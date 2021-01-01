تعرف على فوائد الكريز .. لإنقاص الوزن ولمرضى القلب



الكريز الكريز



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عب ، فوائد الكريز.







فوائد مذهلة لفاكهة الكرز..

قد يعجبك أيضا...

1) فعال جدا في إنقاص الوزن بالاعتماد عليه كإحدى الوجبات اليومية.2) فعّال في مقاومة الضرر التأكسدي: لاحتوائه على مضادات الأكسدة؛ كالفينولات، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، والميلاتونين، والكاروتينات، كما تحمي هذه المركبات الهيموجلوبين من التأكسد، بالإضافة إلى الوقاية من انحلال الدم.3) فعّال في تثبيط نمو الميكروبات والفطريات: وذلك لاحتوائه وعصيره على الفينولات؛ التي تصنع في النبات لمقاومة العدوى البكتيرية.4) الحماية من الإصابة بأمراض القلب الوعائية: لأنه وفق الدراسات يقي تأكسد الكوليسترول السيء ويرفع من مستوى الكوليسترول الجيد، كما تمتلك هذه الفاكهة خصائص موسعة للأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنها تُحسّن من وظيفة البطانة الغشائية للأوعية الدموية.5) حماية الأعصاب والتقليل من الإصابة بالأمراض العصبية؛ مثل: ألزهايمر، والباركنسون، والتصلب الجانبي الضموري لغناه السيروتونين، والتريبتوفان، والميلاتونين.6) احتمالية الوقاية من الإصابة بالسرطانات: لغناه بالألياف ومضادات الأكسدة، كاللوتين، والبيتا كاروتين، والأنثوسيانين، و السيانيدين7) تقليل خطر الإصابة بمرض السكري: حيثُ يُعتقد أنّ مادة الأنثوسيانين لها دور في تقليل مقاومة الإنسولين وعدم تحمل الجلوكوز؛ وذلك من خلال تحسين مستويات إفراز هرمون الإنسولين وتنظيم مستوى السكر في الدم، وتعتبر فاكهة الكرز من أفضل أنواع الفواكه كوجبةً خفيفةً للمصابين بمرض السكري.8) تنظيم الساعة البيولوجية: لاحتوائه على الميلاتونين التي تعتبر هرموناً طبيعياً تفرزه الغدة الصنوبرية في الجسم؛ وتعزز النوم.9) التقليل من ألم العضلات: لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة و مواد مضادة للالتهابات .10) يمكن أن يساهم في خفض ضغط الدم.11) يمكن أن يعدل المزاج والحالة النفسية، ويقلل من حالة القلق.12) يستعيد تركيز حمض البول في البلازما؛ عند مرضى النقرس.13) يُحسن الذاكرة قصيرة المدى بشكلٍ طفيف؛ وذلك عند شرب كبار السن الذين يعانون من الخرف بدرجة بسيطة لعصير الكرز مدة 12 أسبوعاً.14) يُقلل من أعراض الفصال العظمي الذي يسببالألم والتيّبس في المفاصل؛ عند استهلاك عصير الكرز مدة 6 أسابيع.15) تحسُن الرؤية لدى الأشخاص المصابين بالماء الزرقاء في العيون؛ وذلك لاحتوائه على مادة الأنثوسيانين.