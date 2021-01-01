طريقة عمل فيليه بصلصة المشروم بمذاق لا يقاوم

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فيليه بصلصة المشروم


فيليه بصلصة المشروم من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ، ويمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة التلي، ، طريقة عمل فيليه بصلصة المشروم.

مقادير فيليه بصلصة المشروم
عرق فيليه

ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت

1 بصلة صغيرة

2 فص ثوم
مشروم

1 ملعقة كبيره دقيق

كوب وربع ماء

5 ملاعق صويا صوص

مغلف أو مكعب مرقة دجاج

ربع كوب كريمة لبانى

ملح وفلفل

طريقة تحضير فيليه بصلصة المشروم

- نضع طاسة علي النار بها السمنة والزيت حتي تسخن جيداً ويقطع عرق الفيليه الي شرائح حسب الرغبة ثم ننزل بها في الطاسة وتقلب علي الجانبين إلي أن تحمر من جميع الجوانب ثم
- تخرج من الطاسة ثم نضع البصل في نفس الطاسة ويقلب إلي أن نصل الي اللون الذهبى، ثم يوضع المشروم ويقلب مع البصل جيدا ثم نضع ملعقة الدقيق وتقلب جيدا معهم إلي أن يصل لون الدقيق الي اللون الذهبي الفاتح ثم ننزل بالماء إلي أن نصل للقوام المطلوب
- ثم نضع عليها الصويا صوص ونقلب ثم نضع عليها مغلف المرقة والكريمة اللباني والملح والفلفل ويقلب ثم ضعي اللحمة على الخليط مرة أخري ونتركها لمدة 10 دقائق علي النار وبالهنا والشفا.

المصدر: elbalad

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