نصائح للأزواج .. لاستقرار الحياة الأسرية

وجه الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عدة نصائح لـ الأزواج والزوجات من مختلف الأعمار تضمن استقرار الحياة الأسرية.
ونشر الناظر ، قائلا: “أعزائي الأزواج والزوجات.. شباب وكبار.. اسمحوا لي بكلمتين من قلبي كأب وكطبيب أيضا.. ياريت حضرتك أو حضرتها أثناء تواجدكم في المنزل تراعوا بعض الأمور البسيطة التى تؤثر بشكل كبير فى العلاقة الزوجية".
وأوضح هاني الناظر، أن هناك أشياء تبدو بسيطة ولكن لها دلات كبيرة وتساعد على استمرار الحياة بين الأزواج والزوجات، فمثلا لابد أن تحرص علي ارتداء ملابس منزلية بسيطة ولكنها مهندمة ومظهرها حلو وألوانها جميلة خالية من البقع ورائحتها طيبة وسليمة ليس بها أجزاء ممزقة وتكون ملابس مريحة للعين وليست منفرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!