نصائح للأزواج .. لاستقرار الحياة الأسرية



استقرار الحياة الأسرية استقرار الحياة الأسرية



وجه الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عدة نصائح لـ الأزواج والزوجات من مختلف الأعمار تضمن استقرار الحياة الأسرية.



ونشر الناظر ، قائلا: “أعزائي الأزواج والزوجات.. شباب وكبار.. اسمحوا لي بكلمتين من قلبي كأب وكطبيب أيضا.. ياريت حضرتك أو حضرتها أثناء تواجدكم في المنزل تراعوا بعض الأمور البسيطة التى تؤثر بشكل كبير فى العلاقة الزوجية".



وأوضح هاني الناظر، أن هناك أشياء تبدو بسيطة ولكن لها دلات كبيرة وتساعد على استمرار الحياة بين الأزواج والزوجات، فمثلا لابد أن تحرص علي ارتداء ملابس منزلية بسيطة ولكنها مهندمة ومظهرها حلو وألوانها جميلة خالية من البقع ورائحتها طيبة وسليمة ليس بها أجزاء ممزقة وتكون ملابس مريحة للعين وليست منفرة.

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فيجب أن يعلم الأزواج والزوجات أن الحرص علي المظهر الأنيق المحترم في العمل أو مع الأصدقاء لا يقل أهمية عن الالتزام به أمام شريك الحياة فى المنزل.وأضاف “الناظر” أن من الأشياء التى يجب أن يحرص عليها الأزواج داخل المنزل هى عذوبة الكلام والصوت المنخفض واختيار الالفاظ والكلمات الرقيقة والمحترمة والتي تعكس حسن أصلك وتربيتك تماما مثلما تتكلم مع زملاء وزميلات العمل والأصدقاء.واختمم منشوره قائلا: “تذكر دائما يا عزيزي أن شياكتك وأناقتك وأخلاقك تبدأ من المنزل”.