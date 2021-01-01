بأسهل الخطوات .. طريقة عمل الكريب مثل المطاعم



طريقة عمل الكريب زي المطاعم طريقة عمل الكريب زي المطاعم



الكريب من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار أيضا، يتميز الكريب بمذاقه الشهي و المختلف عن الأكلات السريعة الأخري مما يدفع العديد إلي شرائه من المحلات و المطاعم.



يتسم الكريب بأن متعدد الحشوات و النكهات التي تتوافق مع جميع الأذواق، وقدم خبراء الطهي و الشيفات طرق عديدة ومختلفة من خلال يمكنك تقديم الكريب في المنزل لأفراد أسرتك وضيوفك أيضا.





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قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، ، طريقة عمل الكريب زي المطاعم.مقادير الكريب2كوب دقيق2كوب ماء2بيضه2معلقه كبيره خل2معلقه كبيره زيتمعلقة صغيره بيكنج بودرمعلقة صغيره ملحمعلقه صغيره سكرللحلو يضاف معلقه صغيره فانيلياللحادق يضاف رشه فلفل اسودطريقة تحضير الكريبفي الخلاط ضعي كل المقادير وتخلط جيدا حتى يتجانس ويصبح القوام خفيفتترك العجينه ترتاح لمدة 10دقايقنسخن طاسه كبيره تدهن زيت خفيف ، ثم نضع مغرفه من العجينة ونوزعها في الطاسة وتترك حتى تنضج الجوانب .ترفع من الطاسه ونكرر حتي الانتهاء من الكميه.مقادير عجينة الكريب الأصليةكشفت الشيف سارة عبد السلام، ، عن طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية فيما يليمقادير عجينة الكريبكوب ونصف دقيقكوب ونصف حليب3 بيضاترشة ملحرشة فانيليازبدهطريقة تحضير عجينة الكريبتضرب كل المكونات معاً في الخلاط حتى تتجانس تماماً.تترك العجينة لترتاح نصف ساعة في الثلاجة.تدهن طاسة كريب او طاسه عادية لا تلتصق بالزبده وتسخن على نار هادئه.يصب مقدار من العجينه وتلف الطاسه حتى تتوزع كل العجينه بالتساوي وبسمك رفيع.تقلب العجينه لتنضج من الجانبين وتترك على النار حتى تحصل على لون ذهبي فاتح.تستخدم العجينه لعمل جميع وصفات الكريب وتستخدم أيضاً لعمل الكانيلوني.مقادير الكريب الحادق بالكوبالكريب الحادق من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل على طريقة الشيف نونا.مقادير الكريب الحادق بالكوب2 كوب دقيقكوب حليبكوب ماءنصف كوب زيت2 ملعقة كبيرة نشا2 بيضملحفلفل اسود-الحشوسوسيس شرائحكاتشبمايونيزطريقة التحضيرنحضر بوله ونضع بها الحليب والماء والزيت والبيض نخلط جيدا بالمضرب نضع رشة الملح ورشة فلفل اسود ونقلب جيدا .ونضع النشا على الدقيق ونقلبهم مع بعض وننزل بهم على السوائل ونخلط جيدا ملحوظة ( كمية الدقيق قابلة للزيادة ) حتى نحصل على القوام المطلوب ونقلب جيدا حتى نتأكد من عدم وجود تكتلات ثم نصفى الخليط فى مصفاه سلك حتى نتخلص من كل التكتلات .ملحوظة:يجب توحيد الكوب المستخدم فى المعيار عند تجهيز المقاديرثم نحضر طاسة تيفال ساخنة ونضعها على نار هادئه وندهن الطاسة بالزيت ثم نضع العجينة وننزل بها فى ونحرك الطاسة حتى تصل العجينة لجميع أنحاء الطاسة . ونتركها ولا نحركها حتى تأخذ تشميعه من الحواف ومن الداخل ثم نقلبها على الوجه الأخر ثم نخرجها من الطاسة ونتركها حتى تهدأ .لحشو الكريب الحادقنحضر عجينة الكريب ونضع عليها الكاتشب والمايونيز ويمكن وضع شرائح بصل وشرائح فلفل ونضع عليها السوسيس او الحشوة المرغوب بها ونلف على الحشوة على شكل مثلث او رول ، ثم نضع الكريب فى طاسة تيفال او طاسة جريل حتى يأخذ لون وقمرشة ثم نخرجه ويقدم .طريقة عمل الكريب بالدجاجقدم الشيف محمد إبراهيم ، طريقة عمل الكريب بالدجاج زي المحلات.مقادير الكريب بالدجاج3كوب دقيقكوب حليب2كوب ماء دافئ3ملعقة كبيرة زيتملعقة كبيرة سكرملعقة صغيرة ملحبيضة(حشوة الدجاج)دجاج ستربس مقليبطاطس محمرةطماطم جوليانفلفل ألوان جوليانزيتون أسود مقطعكابوتشي مقطعميكس جبنكاتشبمايونيز(الصوص)ربع كوب باربيكيو صوص2ملعقة كبيرة هوت صوصملحفلفل أسودطريقة تحضير الكريب بالدجاجفي الخلاط نضع البيضة والحليب والماء والسكر والملح والزيت ونخلط جيداً ثم نضع الدقيق ونستمر في الخلط حتى تتكون عجينة الكريب ثم نتركها حتى ترتاح ثم في طاسة مدهونة بالقليل من الزيت نضع كمية من عجينة الكريب حتى تنضج من الجانبين ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ثم نحشيه بالفراخ ونضع الصوص ثم نقفله على شكل مثلث ونحمصه ويقدم بالهنا والشفا.