وصفات طبيعية لتفتيح جميع انواع البشرة



لتفتيح جميع انواع البشرة لتفتيح جميع انواع البشرة



تعانى اغلب الفتيات من مشاكل البشرة خاصة فى فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وإسمرار الوجه و البقع الداكنة ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الطرق التى تساعد على تفتيح البشرة وعلاجها وفقا لموقع هيلثى.



إليكِ بعض الوسائل والخلطات الطبيعية لتفتيح سريع للبشرة.



1- الليمون

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الليمون من أفضل الوسائل الطبيعية لتفتيح البشرة. فهو يساعد على تقليل ظهور النمش والبقع الداكنة. قومي بفرك عصير الليمون الطازجعلى الأماكن الداكنة من البشرة واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم يشطف جيدًا بالماء البارد.تذكري جيدًا أنه لا ينبغي التعرض لأشعة الشمس أثناء استعمال تلك الوصفة الطبيعية. وتجنبي أيضًا استعمال الليمون على أماكنالالتهابات أو الجروح، فقد يتسبب في تهيجها.2- الحليباخلطي ملعقة صغيرة من الحليب مع ملعقة صغيرة من العسل. استعملي الخليط على الوجه مع التدليك في حركات دائرية، ثم اتركيها لمدة15 دقيقة. استخدمي الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم للبشرة الدهنية، أما البشرة الجافة، فاستخدمي الحليب كامل الدسم.3- الكركماستُخدم الكركم منذ القدم كأفضل العلاجات لتفتيح البشرة. اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع 3 ملاعق صغيرة من عصيرالليمون. استخدمي الخليط على الأماكن الداكنة من البشرة لمدة 15 دقيقة.في حالة البشرة الحساسة، استخدمي خليط الكركم مع الماء.4- البيضاخفقي بيضة واحدة حتى تحصلين على خليط كثيف. استعملي الخليط على الوجه، واتركيه حتى يجف تمامًا. يشطف بعد ذلك بالماء البارد. يمكنكِ أيضًا إضافة عصير الليمون أو بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي، للتخلص من رائحة البيض المزعجة.5- الطماطمتحتوي الطماطم على مادة الليكوبين، التي تساعد على التخلص من اسمرار البشرة بشكل فوري. لذلك، فتعد الطماطم من أفضل الخلطاتالطبيعية لتفتيح البشرة. تلك الخلطة ستساعد على تفتيح لون البشرة، التخلص من السمرة الناتجة عن أشعة الشمس، كما تساعد أيضًاعلى التخلص من طبقات الجلد الميت.اخلطي ثمرة من الطماطم مع 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون داخل محضرة الطعام. كما يمكن إضافة بعض من دقيق الحمص. اخلطيهم جميعًا معًا حتى تحصلين على خليط متجانس. استعملي الخليط على البشرة واتركيه لمدة 20 دقيقة. يشطف بعد ذلك بالماء البارد.