رسميا .. ريال مدريد يواجه برشلونة في أمريكا

آخر الأخباراخبار الرياضة › رسميا .. ريال مدريد يواجه برشلونة في أمريكا

صورة الخبر: برشلونة - ريال مدريد
برشلونة - ريال مدريد


كلاسيكو جديد منتظر سنشاهده في الصيف الجاري بين ريال مدريد وبرشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم المقبل.

وأعلن ريال مدريد عن 3 مواجهات ودية يخوضها في الفترة التحضيرية للموسم الجديد للدفاع عن لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة في لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية يوم 23 يوليو المقبل.

ومن ثم يلتقي الملكي في سان فرانسيسكو مع كلوب أمريكا المكسيكي في السادس والعشرين المقبل.

ويختتم بطل أوروبا مشواره في أمريكا بلقاء يوفنتوس في الثلاثين من نفس الشهر.

بينما سيلتقي برشلونة مع إنتر ميامي المملوك لديفيد بيكهام نجم إنجلترا وريال مدريد السابق في التاسع عشر من يوليو، ثم نيويورك ريد بولز الأمريكي في ثلاثين يوليو.

ويتخللها مباراتي ريال مدريد، ثم يوفنتوس في السادس والعشرين من نفس الشهر.
وسبق أن التقى ريال مدريد مع برشلونة في ودية صيف 2017 وانتصر البلاوجرانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين آنذاك.

وانتصر ريال مدريد على برشلونة الموسم المنقضي بنتيجة 2-1، ورد البلاوجرانا في الإياب برباعية دون رد.

المصدر: filgoal

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رسميا .. ريال مدريد يواجه برشلونة في أمريكا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29814

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager