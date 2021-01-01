جالاتا سراي تحسم مصير مصطفى محمد



مصطفى محمد مصطفى محمد



شدد نهاد كرميزي عضو مجلس إدارة جالاتا سراي على الزمالك لا يملك حق تحذير النادي التركي بشأن إعادة مهاجم الفريق مصطفى محمد.



صحيفة "سبورتس أرينا" التركية ذكت في وقت سابق عن تحذير وصل من نادي الزمالك إلى مسؤولي جالاتا سراي على خلفية تفعيل بند شراء مصطفى محمد. (طالع التفاصيل).



وقال كرميزي في تصريحات لـ إذاعة "راديو سبور" التركية: الزمالك لا يملك هذا الحق مصطفى محمد، نحن لدينا الحق في دفع الأموال وتفعيل خيار الشراء حتى 1 يوليو. الإدارة الجديدة هي التي ستقرر مصير اللاعب".

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وتُجرى انتخابات نادي جالاتا سراي السبت 11 يونيو وستكون الإدارة الجديدة مطالبة بسداد ديون الفريق فضلا عن رواتب متأخرة للأجهزة الفنية واللاعبين.وأضاف "مصطفى محمد لاعب جيد جدا وعلينا دفع نحو 4.5 مليون دولار للاحتفاظ به هو مهاجم جالاتا سراي وفي حال وجود عروض يمكن النظر فيها ولكن لا يوجد عروض رسمية حتى الآن ".وواصل "هناك اهتمام بجميع اللاعبين الذين يلعبون في جالاتا سراي. ربما تم الاتصال بممثلي اللاعب ولكن لايوجد عرض رسمي للنادي، مصطفى سعيد في جالاتا سراي ويشعر بحالة جيدة".مصطفى محمد أعير من الزمالك إلى جالاتا سراي لعام ونصف مع إمكانية ضمه نهائيا قبل نهاية العام الماضي.وفعل النادي التركي بالفعل بند الشراء لكنه لم يتمكن حتى الآن من سداده للزمالك.وشارك مصطفى في 40 مباراة الموسم الجاري في كل البطولات سجل خلالهم 8 أهداف وصنع خمسة آخرين.