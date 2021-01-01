إثيوبيا تعلن مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان

صرح مسؤول إثيوبي بارز بأن بلاده على استعداد لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة المثير للجدل والذي سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
جاء تعليق سيليشي بيكيلي، المفاوض الإثيوبي السابق بشأن السد والسفير الحالي لدى الولايات المتحدة، خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص الجديد إلى القرن الأفريقي ، مايك هامر.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية يوم الجمعة ان تصريحات السفير تسلط الضوء على ”اهتمام إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي”.
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