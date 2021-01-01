الأرصاد: ارتفاع كبير في حرارة السبت



ارتفاع كبير في حرارة السبت ارتفاع كبير في حرارة السبت

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا السبت، يسشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.



وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن تتجاوز الحرارة حاجز 40 درجة على معظم المناطق الداخلية، وتصل الحرارة على القاهرة إلى 43 درجة وعلى شمال الصعيد إلى 43 درجة وعلى جنوب الصعيد إلى 45 درجة.



وتتأثر البلاد برياح جنوبية غربية إلى غربية قادمة من الصحراء الغربية تعمل على رفع درجة الحرارة بشكل كبير كما تقل نسبة الرطوبة الموجودة بالهواء.

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تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم بسبب غياب تكونات السحب المحلية وبالتالي يزداد التأثر بحرارة الشمس المباشرة.وقدمت الهيئة نصائح قالت إنها مهمة وضرورية، كالتالي:1- عدم التعرض للآشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة.2- الإكثار من تناول المشروبات الباردة.3- ارتداء واقي وغطاء للرأس.4- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة على أن تكون فاتحة اللون.