الأرصاد: ارتفاع كبير في حرارة السبت

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا السبت، يسشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن تتجاوز الحرارة حاجز 40 درجة على معظم المناطق الداخلية، وتصل الحرارة على القاهرة إلى 43 درجة وعلى شمال الصعيد إلى 43 درجة وعلى جنوب الصعيد إلى 45 درجة.
وتتأثر البلاد برياح جنوبية غربية إلى غربية قادمة من الصحراء الغربية تعمل على رفع درجة الحرارة بشكل كبير كما تقل نسبة الرطوبة الموجودة بالهواء.
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