خبير يوضح كيفية مكافحة وطرد الناموس من المنازل



مكافحة وطرد الناموس من المنازل مكافحة وطرد الناموس من المنازل



قال الدكتور أيمن حمود الخبير في مجال المكافحة الحيوية، إن الناموس من الحشرات الطبية التي تصيب الإنسان والحيوان، موضحاً أن من أشهر الأمراض التي تصيب الإنسان جراء لدغات الناموس "داء الفيل".



وأضاف حمودة ، في تصريحات خاصة لمصراوي، الجمعة، أنه للقضاء على الناموس يجب التأكد دائمًا من ترك كل أنحاء المنزل جافة من الماء حتى لا ينتشر الناموس، لافتاً إلى أنه يمكن الاستعانة بالزيوت العطرية والثوم الذي يعتبر طاردًا قويًا للبعوض والحشرات وعشبة الليمون.



وأوضح أن الناموس لديه أوقات نشاط فيها، بداية من الربيع ويزيد انتشاره كلما ارتفعت درجة الحرارة، لافتاً إلي أن أسباب انتشار الناموس تعود إلى أجواء الرطوبة والمياه الراكدة التي تعتبر أحد أهم أسباب تواجد الناموس في أي منطقة.

قد يعجبك أيضا...

وتابع:"وزارة الصحة هي المنوط بها مكافحة هذه الأنواع عبر مبيدات الصحة العامة والتي تعرف بـ "الفجو"، مؤكداً أنها الوسيلة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وهي الأفضل داخل المدن السكنية.وأشار إلى أن إناث البعوض وحدها تتغذى على دم الإنسان، وخطورته تتمثل في نقل الأمراض بين البشر وبعضها والحيوانات وبعضها و بين الإنسان والحيوان.