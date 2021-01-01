وزير الإعلام اللبناني السابق يثير غضب السعوديين مجددا

أثار وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن عدم تقديم دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات لبلاده في أزماتها.
وتداول مغردون على موقع "تويتر" مقطعا من مقابلة أجراها قرداحي قبل أسبوعين مع قناة عراقية، يقول فيها في إطار حديثه عن الأزمة التي تسببت تصريحاته بجزء منها: "إخواننا الخليجيون يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن".
وأضاف وزير الإعلام اللبناني السابق: "لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة مياه، نحن نمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إلينا أحد".
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