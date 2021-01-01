موسيماني مرشح لتدريب منتخب مصر



موسيماني موسيماني

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر، حال رحيل إيهاب جلال.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “ اتحاد كرة القدم وضع موسيماني علي قائمة اختيارات مدربي المنتخب الوطني في حالة إقالته من تدريب الأهلي".



وكان النادي الأهلي أعلن في شهر مارس الماضي، تجديد عقد بيتسو موسيماني لمدة موسمين.



يذكر أن منتخب مصر خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات أمم إفريقيا.

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تعليق إيهاب جلال على خسارة منتخب مصر أمام إثيوبيا:قال إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر عقب الهزيمة أمام إثيوبيا: "واجهنا بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب، ولكنني أعترف بأننا قدمنا مباراة سيئة، خاصة في أول 45 دقيقة" .وأضاف: "كنا نفقد الكرة في كثير من المواقف، وبدأنا المباراة واللاعبين يشعرون بأن اللقاء سهل" .وواصل: "استقبلنا الهدفين وقمنا بإجراء التبديلات، وحدث تحسن في الأداء بعض الشئ، لكن ليس بالشكل المطلوب، فوجئت بأداء اللاعبين لم نستحق الفوز بكل تأكيد" .وأشار: "المباراة للنسيان نأمل في ألا تؤثر علينا في الفترة المقبلة، لدينا مباراة ودية ثم سيكون هناك وقت أمامنا" .واستكمل: "الفريق مُطالب بالفوز دائما وأنا أبحث عن الفوز وأتعامل مع كل الظروف، والدنيا لن تقف على المكسب أو الخسارة وأهم شئ أن نحاول تطوير الشكل الذي يناسب اللاعبين" .وختم حديثه قائلا: "العمل الخاص بي لم أفعله بعد بسبب ضيق الوقت، وظروف المباراة لم تساعدنا".فرج عامر منتخب مصر الأهلى إيهاب جلال