تطلق ريلمي أحدث أعضاء سلسلة GT عالميا.. سعر ومواصفات GT Neo 3T



GT Neo 3T GT Neo 3T

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن عضو جديد في سلسلة GT، وينطلق هاتف Realme GT Neo 3T الجديد إلى الأسواق العالمية، بميزات قوية وإمكانيات رائدة، تشبه إلى حد كبير الإصدار العادي GT Neo 3.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 3T، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، كما تدعم الشاشة تقنية + HDR10، كما يمتاز الهاتف بتصميم مستوحى من علم السباق باللونين الأصفر أو الأبيض بالإضافة إلى اللون الأسود التقليدي.



سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo 3T

ويتميز الجزء الخلفي من هاتف ريلمي Realme GT Neo 3T، بكاميرا خلفية ثلاثية، بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وذلك إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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ويعمل هاتف ريلمي Realme GT Neo 3T، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتى 8 جيجابايت، من نوع LPDDR5 +، ومتصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.ويحتوي هاتف ريلمي Realme GT Neo 3T، على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع 80 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.ويتوفر هاتف ريلمي Realme GT Neo 3T، مقابل سعر 470 دولارا (أي ما يعادل 8700 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت، وبسعر يصل إلى 510 دولارات (أي ما يعادل 9500 جنيه مصري)، لنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت.