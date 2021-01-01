تطلق ريلمي أحدث أعضاء سلسلة GT عالميا.. سعر ومواصفات GT Neo 3T

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن عضو جديد في سلسلة GT، وينطلق هاتف Realme GT Neo 3T الجديد إلى الأسواق العالمية، بميزات قوية وإمكانيات رائدة، تشبه إلى حد كبير الإصدار العادي GT Neo 3.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 3T، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، كما تدعم الشاشة تقنية + HDR10، كما يمتاز الهاتف بتصميم مستوحى من علم السباق باللونين الأصفر أو الأبيض بالإضافة إلى اللون الأسود التقليدي.
سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo 3T
ويتميز الجزء الخلفي من هاتف ريلمي Realme GT Neo 3T، بكاميرا خلفية ثلاثية، بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وذلك إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
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