ينطلق جهاز Dell XPS 13 بتصميم 2 في 1 يدعم الإتصال المغناطيسي بحافظة لوحة مفاتيح folio



Dell XPS 13 Dell XPS 13

كشفت شركة Dell عن أحدث أجهزة الحاسب Dell XPS 13 الذي يتميز بتصميم متحول 2 في 1، ويدعم الإتصال بحافظة لوحة مفاتيح folio، كما يدعم قلم stylus.



يتميز جهاز Dell XPS 13 بحجم شاشة 13 إنش، وأبعاد 3: 2، كما يأتي بدقة عرض 1920 في2880 بيكسل، وتدعم الشاشة سطوع 500 nit، وتقنية DisplayHDR 400.



كما ينطلق الجهاز بالجيل 12 من معالجات إنتل على أن يتوفر نموذج بمعالج i5-1230U، وأخر بمعالج i7-1250U، أيضاً يتوفر الجهاز بذاكرة عشوائية 8 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في سعة PCIe 4 SSD.

قد يعجبك أيضا...

ويدعم جهاز Dell XPS 13 التحول إلى جهاز حاسب محمول عبر الإتصال المغناطيسي بحافظة لوحة المفاتيح XPS Folio، أيضاً تدعم الحافظة المغناطيسية الإنحناء في ثلاثة زوايا، 100 درجة، و 112.5 درجة، و 125 درجة، كما يتوفر للمستخدم قلم يدعم الإتصال المغناطيسي بالجهاز.ولقد صمم قلم XPS Stylus ليدعم المستخدم في العمل باليد اليمنى أو اليسرى، ويستمر في العمل على مدار 50 يوم بشحنة واحدة.كما يأتي الجهاز باثنان من منافذ Thunderbolt 4 (USB-C) التي تدعم الطاقة وDisplayPort، كما تقدم Dell مع الجهاز محول USB-C إلى USB-A، مع محول سماعة رأس USB-C إلى 3.5 مم.أيضاً تأتي كاميرة الجهاز بميزة تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل وتتميز بدقة 5 ميجا بيكسل، وينطلق بنظام Windows Hello، ويتوفر الجهاز في صيف هذا العام.