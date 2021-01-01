ينطلق هاتف Nothing phone (1) رسمياً في حدث يعقد في 12 من يوليو

تستعد شركة Nothing لإطلاق أول إصدارتها من الهواتف الذكية Nothing phone (1) في حدث يعقد في 12 من شهر يوليو المقبل.
قدمت شركة Nothing للأسواق خلال الفترة الماضية أول السماعات اللاسلكية، واليوم تستعد الشركة للتوسع في سوق جديد.
ولقد أكد إعلان تشويقي نشر مؤخراً على خطط الشركة لإطلاق Nothing phone (1) في حدث يعقد في شهر يوليو المقبل، حيث يأتي الهاتف برؤية الشركة في إطلاق إصدار بتصميم وواجهة مبسطة، مع نظام Nothing OS.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!