ينطلق هاتف Nothing phone (1) رسمياً في حدث يعقد في 12 من يوليو

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صورة الخبر: Nothing phone (1)
Nothing phone (1)

تستعد شركة Nothing لإطلاق أول إصدارتها من الهواتف الذكية Nothing phone (1) في حدث يعقد في 12 من شهر يوليو المقبل.

قدمت شركة Nothing للأسواق خلال الفترة الماضية أول السماعات اللاسلكية، واليوم تستعد الشركة للتوسع في سوق جديد.

ولقد أكد إعلان تشويقي نشر مؤخراً على خطط الشركة لإطلاق Nothing phone (1) في حدث يعقد في شهر يوليو المقبل، حيث يأتي الهاتف برؤية الشركة في إطلاق إصدار بتصميم وواجهة مبسطة، مع نظام Nothing OS.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن شركة Nothing ستقدم خلال الحدث عدد من الملحقات الذكية التي تتكامل مع أول إصدارات الشركة من الهواتف الذكية.

المصدر: بوابه المتميز

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