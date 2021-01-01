تدعم هواوي سلسلة Mate 50 القادمة بنظام HarmonyOS 3.0

بدأت العملاق الصيني هواوي في العمل على تطوير سلسلة Mate 50، ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن الإصدارات القادمة تأتي بنظام HarmonyOS 3.0.
قدمت شركة هواوي سلسلة Mate 40 هذا العام بدعم الإتصال بشبكات 4G/LTE فقط، ومن جديد تخطط هواوي لإطلاق سلسلة Mate 50 بنموذج من معالج كوالكوم الأخير Snapdragon 8 Gen 1 Plus لا يدعم شبكات 5G.
ولقد أكدت التسريبات التي نشرت عبر “The Factory Manager” على أن هواوي تدعم السلسلة القادمة بالإصدار الأخير من نظام التشغيل الذي يأتي مثبت مسبقاً على الهواتف.
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