ينطلق هاتف OnePlus 10T 5G قريباً برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1

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صورة الخبر: OnePlus 10T 5G
OnePlus 10T 5G

تنضم شركة وان بلس قريباً للشركات المطورة للهواتف الذكية المميزة بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8+ Gen 1، حيث تقدم وان بلس قريباً هاتف OnePlus 10T 5G.

أشارت التسريبات التي جاءت عبر “Max J” أن شركة وان بلس لديها إصدار من الهواتف المميزة يكشف عنه لاحقاً هذا العام بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، والذي يعرف الآن برمز “Ovaltine”.

ولقد قدمت وان بلس هاتف 10 Pro خلال شهر يناير، دون أن تقدم الإصدار الرئيسي من السلسلة أو إصدار Ultra، إلا أن الشركة تخطط للإعلان قريباً عن إصدار جديد من سلسلة هواتف T المميزة.

وتؤكد التسريبات التي جاءت من “Abhishek Yadav” على أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، أيضاً من المتوقع أن يكشف النقاب عن هذا الإصدار في حدث يعقد في الربع الثالث من هذا العام.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف OnePlus 10T 5G يأتي بترقية جديدة في تقنية الشحن السريع، حيث من المتوقع أن يدعم شاحن بقدرة 150W.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف OnePlus 10T 5G بتحسينات في إعدادات الكاميرة الخلفية التي تتميز بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

المصدر: بوابه المتميز

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