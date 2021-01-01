ينطلق هاتف OnePlus 10T 5G قريباً برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1

تنضم شركة وان بلس قريباً للشركات المطورة للهواتف الذكية المميزة بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8+ Gen 1، حيث تقدم وان بلس قريباً هاتف OnePlus 10T 5G.
أشارت التسريبات التي جاءت عبر “Max J” أن شركة وان بلس لديها إصدار من الهواتف المميزة يكشف عنه لاحقاً هذا العام بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، والذي يعرف الآن برمز “Ovaltine”.
ولقد قدمت وان بلس هاتف 10 Pro خلال شهر يناير، دون أن تقدم الإصدار الرئيسي من السلسلة أو إصدار Ultra، إلا أن الشركة تخطط للإعلان قريباً عن إصدار جديد من سلسلة هواتف T المميزة.
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