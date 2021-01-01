الإمكانات العالمية للإنترنت لا تزال غير مستغلة

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أكد تقرير جديد صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ووكالة الأمم المتحدة المتخصصة لتقنيات المعلومات والاتصالات، أنه لا تزال الإمكانات الهائلة للإنترنت من أجل الصالح الاجتماعي والاقتصادي غير مستغلة إلى حد كبير على الرغم من 30 عامًا من النمو المطرد.



تم إطلاق التقرير بالتزامن مع افتتاح المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات في كيجالي، برواندا، ويقول تقرير التوصيلية العالمية 2022 أنه في حين أن الوصول السهل والميسور التكلفة إلى النطاق العريض السريع موجود في كل مكان تقريبًا في معظم دول العالم الغني، إلا أن قطاعات شاسعة من البشرية لا تزال مستبعدة من الإمكانيات الهائلة التي توفرها التجربة عبر الإنترنت، والتي تعوق التنمية الاقتصادية، وتعمق التفاوتات العالمية.



وبحسب التقرير، فبينما ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت من بضعة ملايين فقط في أوائل التسعينيات إلى ما يقرب من خمسة مليارات اليوم، لا يزال 2.9 مليار شخص - أو حوالي ثلث البشرية - غير متصل بالإنترنت تمامًا ، ويكافح مئات الملايين غيرهم من أجل الفقراء الباهظين. - جودة الوصول التي لا تفعل سوى القليل لتحسين حياتهم ماديا.

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ويدعو التقرير إلى وضع "اتصال عالمي وهادف" - والذي يُعرَّف على أنه إمكانية توفير تجربة آمنة ومرضية ومثرية ومنتجة على الإنترنت للجميع وبأسعار معقولة - في قلب التنمية العالمية، كما يقيِّم مدى قرب العالم من تحقيق هذا الاتصال الشامل والهادف ، باستخدام أهداف التوصيل لعام 2030 التي أصدرها مؤخرًا الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتكنولوجيا.ويؤكد التقرير أن تكلفة اشتراكات النطاق العريض والأجهزة الرقمية تظل عائقًا رئيسيًا أمام الاتصال، في حين أن الوصول إلى الإنترنت أصبح أرخص بشكل تدريجي في البلدان الأكثر ثراءً، إلا أن الاتصال بالإنترنت لا يزال باهظ التكلفة في العديد من الاقتصادات منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط ??الأدنى.وعلى الرغم من أن تكلفة النطاق العريض - لا سيما النطاق العريض المتنقل - قد انخفضت بشكل كبير خلال العقد الماضي ، إلا أن غالبية الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل لا تزال أقل من الهدف العالمي للقدرة على تحمل التكاليف البالغ 2? أو أقل من الدخل القومي الإجمالي للفرد الذي حدده لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة.من جهته قال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، هولين جاو: "إن الوصول العادل إلى التقنيات الرقمية ليس مجرد مسؤولية أخلاقية، إنه ضروري للازدهار والاستدامة العالميين، ونحن بحاجة إلى تهيئة الظروف المناسبة، بما في ذلك تعزيز البيئات المؤاتية للاستثمار، لكسر الدورات من الإقصاء وتحقيق التحول الرقمي للجميع ".وأضاف: "في حين أن الزيادة الكبيرة في الطلب المرتبط بـ COVID على الوصول إلى الإنترنت جلبت حوالي 800 مليون شخص إضافي عبر الإنترنت، فقد أدى أيضًا إلى زيادة تكلفة الاستبعاد الرقمي بشكل كبير ، حيث تم إغلاق أولئك غير القادرين على الاتصال فجأة من العمل والتعليم والوصول إلى المشورة الصحية والخدمات المالية، وأكثر بكثير".