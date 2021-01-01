تخطط شركة روسية خاصة لإطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية المتطورة

علّقت مؤسسة "روس كوسموس" على المبادرة التي تقدمت بها شركة "سبوتنيكس" الروسية الخاصة بهدف تطوير كوكبة من الأقمار الصناعية المتطورة لتأمين الاتصالات ومراقبة الأرض.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "يمكن للمبادرة التي تقدمت بها شركة سبوتنيكس بدعم من مؤسستنا لاستحداث كوكبة من الأقمار الصناعية الجديدة أن تساهم في ضمان التطور الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي في روسيا".
وأضاف البيان " شركة سبوتنيكس لديها بالفعل سنوات عديدة من الخبرة في صناعة الفضاء، لذا فإن مثل هذه المبادرات الخاصة بدعم من مؤسسة حكومية يمكن أن يكون لها تأثير ملموس وتضمن المساهمة في تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية للدولة".
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