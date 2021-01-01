تسريبات ساعة «ميتا» الذكية ذات الكاميرا المزدوجة



ساعة «ميتا» ساعة «ميتا»

أعلنت شركة «ميتا» Meta (فيسبوك سابقًا)، عن تطوير ساعة ذكية بها كاميرتين مدمجتين، وفقًا لتقارير نشرتها «بلومبرج».



وبحسب ما ورد، فقد تم التخطيط لإطلاق الجهاز الذي يحمل الاسم الرمزي «ميلان» - في ربيع عام 2023 بسعر حوالي 349 دولارًا أمريكيًا.



وبحسب التسريبات الأخيرة، فإن المشكلات الفنية، فضلاً عن خفض التكاليف العامة في شركة ميتا Meta ، هما المسؤولان عن إلغاء تطوير تلك الساعة، رغم أنه تم الإبلاغ عن وجود الساعة سابقًا العام الماضي.

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ومعظم الساعات الذكية، بما في ذلك Apple Watch، لا تحتوي حاليًا على أي كاميرات على الإطلاق، لذلك كانت شركة Meta تأمل ألا يكون وجود كاميرا واحدة، بل كاميرتين، قد يميز جهازها القابل للارتداء في سوق تنافسية.وقد كانت الكاميرا الأولى عبارة عن كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مضمنة في فتحة عرض صغيرة للاستخدام مع مكالمات الفيديو، بينما سيتم استخدام كاميرا بدقة 12 ميجابكسل أسفلها لالتقاط الصور والتقاط الفيديو عند فصل الساعة عن المعصم .وبحسب ما ورد واجهت ميتا Meta مشاكل مع هذه الكاميرا الثانية، والتي تعارضت مع قدرة الساعة على التقاط الإشارات العصبية من المعصم، لأن Meta كانت تأمل ألا يعمل الجهاز فقط كساعة ذكية عادية، بل سيكون أيضًا قادرًا على العمل كمتحكم لنظارات الواقع المعزز المنفصلة (AR) وغيرها من المبادرات المتعلقة بتقنيات ميتا فيرس metaverse.وفي مدونة العام الماضي، تحدثت Meta عن استخدام أجهزة مثبتة على المعصم لالتقاط الإشارات العصبية، واستخدامها كمدخلات رقمية بتقنية تعرف باسم تخطيط كهربية العضل.وكتبت الشركة في ذلك الوقت، وقالت: "الإشارات عبر المعصم واضحة جدًا لدرجة أن تخطيط كهربية العضل (EMG) يمكن أن يفهم حركة الإصبع التي لا تزيد عن ملليمتر واحد، وهذا يعني أن المدخلات يمكن أن تكون سهلة في نهاية المطاف، وقد يكون من الممكن الشعور فقط بنية تحريك الإصبع ".وقد كان من الممكن أيضًا أن يتم تعبئة الجهاز القابل للارتداء بميزات نموذجية للساعة الذكية مثل GPS والاتصال الخلوي وتتبع النشاط وتشغيل الموسيقى والتكامل مع خدمات Meta مثل واتساب WhatsApp وإنستجرام Instagram، كما كان الفريق يأمل في أن توفر الساعة 18 ساعة من عمر البطارية عند شحنها.واعتبارًا من العام الماضي، كانت Meta تتطلع أيضًا إلى العمل مع شركات أخرى لبناء ملحقات للساعة والتي من شأنها أن تسمح بربطها بأشياء مثل حقائب الظهر لاستخدامها ككاميرا.وعلى الرغم من إلغاء تطوير الساعة، ذكرت بلومبرج أن Meta لا تزال تعمل على العديد من الأجهزة الأخرى القائمة على المعصم، خاصة وأن تلك الخطوة جزء من خطة الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg لتقديم المزيد من الأجهزة الاستهلاكية الخاصة به، وتقليل اعتمادها على المستخدمين الذين يتعين عليهم المرور عبر شركتي آبل Apple وجوجل Google لاستخدام خدماتها.